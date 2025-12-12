Dove vedere in tv Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

È tempo per la Virtus Bologna di scendere nuovamente in campo per affrontare oggi il quindicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026. Le V-Nere, infatti, ospiteranno tra le mura amiche l’Hapoel Tel Aviv, che con 10 vittorie e 4 sconfitte si trova al primo posto della classifica. Non sarà una prova facile per gli uomini di Ivanovic che sono ancora imbattuti in casa (unica squadra in Eurolega).

La squadra bolognese, nel turno precedente, è riuscita a battere la resistenza di Dubai Basketball, grazie anche ad un Luca Vildoza in grande forma. Con le vittorie casalinghe, la Virtus continua quindi a restare a contatto con le zone alte della classifica. Ora però sulla strada dei campioni d’Italia ci saranno i forti israeliani primi della classe.

La compagine di Tel Aviv ha ottenuto la maggior parte dei successi in casa (sul campo neutro di Belgrado) ma in trasferta si è comunque dimostrata un’avversaria più che ostica. Grazie ad un roaster completo in tutti i riparti, gli israeliani potrebbe creare non pochi problemi a Bologna che dovrà reggere in difesa e giocare tutte le sue carte offensive.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Venerdì 12 dicembre

Ore 20.30 Virtus Bologna – Hapoel Tel Aviv (Virtus Arena, Bologna)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING VIRTUS BOLOGNA-HAPOEL TEL AVIV EUROLEGA 2026

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport