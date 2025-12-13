Dove vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2026: orario, canale, programma, streaming

Dopo un’Eurolega che non ha regalato alle due squadre esattamente risultati identici, è tempo della sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. C’è tanto nel blasone che, domani all’Unipol Forum, scenderà in campo per quella che stavolta non è la rivincita della finale scudetto.

Situazione di classifica per il momento diversa da una parte e dall’altra. L’EA7 di Peppe Poeta è quinta-sesta in coppia con Tortona a quota 12, mentre le V nere Dusko Ivanovic sono al comando con 18 punti assieme a Brescia (ci sarebbe anche Trapani, che però ha subito una doppia penalizzazione da 5 punti totali). Nel 1984 e poi dal 2021 al 2024 questa è stata la finale scudetto; fin troppi, poi, sarebbero i temi da trattare, dalle assenze ai matchup a quant’altro.

Il match valido per l’11a giornata di Serie A tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Olidata Bologna si giocherà domenica 14 dicembre alle ore 20:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e LBATV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

