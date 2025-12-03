Dove vedere in tv Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Giovedì 4 dicembre (ore 18.00) si giocherà Novara-Fenerbahce Istanbul, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena il big match del gruppo D: da una parte le Zanzare, che all’esordio hanno regolato il PGE Budowlani Lodz per 3-1; dall’altra la corazzata turca di coach Marcella Abbondanza, capace di travolgere il Benfica al debutto.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono attese da una prova durissima contro una compagine imbattuta in stagione e che punta a vincere il massimo trofeo europeo: servirà una prestazione di enorme carattere di fronte al proprio pubblico per sognare in grande in quello che è uno scontro diretto per il primo posto, che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale.

La palleggiatrice Carlotta Cambi, la bomber Tatiana Talok, la centrale Sara Bonifacio, la schiacciatrice Britt Herbots saranno i punti di forza contro il sestetto anatolico, tra le cui fila militano la palleggiatrice Alessia Orro (alle prese con un infortunio) e due attaccanti di razza come Arina Fedorovtseva e Melissa Vargas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Fenerbahce Istanbul, match valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-FENERBAHCE ISTANBUL VOLLEY OGGI

Giovedì 4 dicembre

Ore 18.00 Igor Gorgonzola Novara vs Fenerbahce Istanbul

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.