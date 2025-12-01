Dove vedere in tv la presentazione del Giro d’Italia 2026 oggi: orario, streaming, anticipazioni

Mentre il ciclismo su strada sta affrontando la lunga pausa dalle corse, è tempo di presentazioni ufficiali per le grandi corse a tappe della prossima stagione. Oggi 1 dicembre si alzerà infatti definitivamente il sipario sul Giro d’Italia 2026 con la presentazione presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. A breve quindi scopriremo il nuovo percorso della Corsa Rosa, nonostante le anticipazioni degli ultimi mesi.

Le indiscrezioni circolate riportano una probabile partenza dall’estero, la terza negli ultimi cinque anni. Il paese designato dovrebbe essere la Bulgaria, dove si disputeranno le prime tre tappe, di cui la prima nella capitale Sofia. La corsa dovrebbe inoltre partire venerdì 8 maggio, per concludersi domenica 31. Dopo la parentesi estera si entrerà in Italia per disputare le prime tappe partendo dalla Calabria.

Poi la carovana si sposterà velocemente dalla Basilicata alla Campania con la tappa Potenza-Napoli (quinta tappa). Il primo arrivo in salita sarà probabilmente il Blockhaus in Abruzzo seguito da una frazione che si svilupperà tra Chieti e Fermo. Nella seconda settimana si prevede una lunga cronometro in Toscana, prima di salire verso il Piemonte e la Valle d’Aosta per le tappe alpine.

Poi si passerà per Milano e per la Svizzera, prima di affrontare la salita di Andalo e quella che porterà a Cassano d’Adda. Grande finale poi in Veneto ed in Friuli con Dolomiti ed Alpi a fare da contorno alla terza settimana. L’ultima tappa si dovrebbe disputare, come nelle edizioni precedenti, a Roma. Non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale, per scoprire le tappe ed il percorso dell’edizione numero 109.

PROGRAMMA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2026

Lunedì 1 dicembre

Ore 15.30 Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA PRESENTAZIONE DEL GIRO D’ITALIA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, www.giroditalia.it