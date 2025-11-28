Ciclismo, Elia Viviani sarà direttore sportivo nella Ineos: “Darò il massimo per aiutare i corridori”

Tante novità in poco tempo per Elia Viviani. Laureatosi campione del mondo nell’Eliminazione nella rassegna iridata su pista, cinque giorni fa il ciclista nostrano ha dato il definitivo addio all’attività agonistica con la Sei Giorni di Gand, concludendo in terza posizione in coppia con il padrone di casa Jasper De Buyst. Un bel modo per salutare tutti gli appassionati e rituffarsi in ruoli diversi.

È giusto parlare al plurale, pensando a quello che attende Viviani. Una settimana fa, infatti, è stato reso noto il suo ingresso da Team Manager nella Nazionale italiana di ciclismo. Una rivoluzione nell’asset tecnico della compagine tricolore con Roberto Amadio commissario tecnico della strada élite al posto di Marco Villa. Quest’ultimo avrà il suo focus nel settore crono e sulla pista femminile.

Ebbene, il “profeta” avrà anche un altro incarico, ovvero direttore sportivo della Ineos Grenadiers. Il veronese avrà quest’ulteriore responsabilità, insieme a Daryl Impey, andando a comporre lo scacchiere dello staff della formazione britannica con cui ha ottenuto alcuni dei suoi successi più importanti nella carriera da professionista. Una squadra che sta portando avanti un rinnovamento importante: dal ritorno di Dave Brailsford, al nuovo ruolo di Geraint Thomas (direttore tecnico).

“Sono entusiasta di tornare in questa squadra, che ho sempre sentito come casa mia. Voglio dare il massimo per aiutare i corridori, e per condividere con loro tutto quello che ho imparato nel corso della mia carriera. La squadra sta entrando in una nuova era, e sono molto felice di farne parte“, ha dichiarato Viviani.

“Elia e Daryl sono ottime aggiunte al nostro team: la loro esperienza, la loro professionalità e le loro qualità di leadership daranno molto alla Ineos Grenadiers. Porteranno idee e prospettive nuove all’interno di un ambiente già consolidato: questo è molto importante per la crescita del team“, le parole di Thomas.