Dove vedere in tv Conegliano-Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Il Mondiale per Club 2025 si apre per la Prosecco DOC Imoco Conegliano con una sfida inedita ma ricca di curiosità: alle 17.30 italiane, a San Paolo, le campionesse d’Europa e del mondo in carica debuttano contro le Orlando Valkyries, franchigia statunitense costruita per la prossima stagione della Major League e ancora tutta da decifrare. Una partita che vede le venete partire con i favori del pronostico, ma che rappresenta comunque un banco di prova utile per prendere ritmo e misurare la condizione in vista degli scontri che decideranno l’accesso alle semifinali.

Conegliano arriva in Brasile con un percorso fin qui quasi impeccabile: nelle ultime settimane sono arrivati l’importantissimo 3-0 a Dresda in Champions League e le convincenti vittorie in Serie A1 contro Perugia, Firenze, Busto Arsizio e Scandicci, segno di una squadra già estremamente solida nonostante il calendario fittissimo. Il roster messo a disposizione di Daniele Santarelli è, ancora una volta, uno dei più competitivi al mondo: la regia alternata tra Joanna Wołosz e Jenna Ewert, la forza devastante di Isabelle Haak, il talento totale delle schiacciatrici Gabriela Guimarães, Ting Zhu, Nika Daalderop, la profondità del reparto centrali con Chirichella, Fahr e Lubian, fino alla sicurezza assoluta del muro-difesa guidato da Monica De Gennaro e Serena Scognamillo. Una macchina costruita per vincere ancora.

Dall’altra parte della rete, le Orlando Valkyries rappresentano una novità assoluta sul palcoscenico internazionale. La squadra di Amy Pauly, al debutto stagionale, è un mix interessante tra giovani americane e innesti di grande esperienza globale. In regia la coppia Hannah Pukis – Pornpun Guedpard può dare ritmo e imprevedibilità, mentre in banda spiccano atlete dal potenziale notevole come Charitie Luper, Courtney Schwan, Lindsey Vander Weide e Hannah Maddux. Al centro il trio Kazmiere Brown, Natalie Foster e Paige Reagor offre centimetri e atletismo, mentre nel ruolo di libero spicca un nome conosciuto: la serba Teodora Pušić, una certezza assoluta in seconda linea.

La differenza di esperienza internazionale è però enorme: Conegliano è una squadra che da anni domina in Italia e in Europa, abituata a gestire pressioni e momenti decisivi, mentre Orlando è un gruppo tutto da scoprire, con meccanismi di gioco ancora in costruzione. Le americane punteranno su entusiasmo, fisicità e sulla voglia di stupire, ma contro una formazione così rodata servirà una partita praticamente perfetta. Per la Imoco, questo esordio rappresenta soprattutto l’occasione di entrare con decisione nel torneo, costruire fiducia e testare le condizioni in vista dei big match del girone. La profondità del roster permette a Santarelli di gestire le rotazioni e mantenere alta l’intensità in ogni frazione, un vantaggio preziosissimo in un Mondiale che si disputa in tempi ristretti e con avversarie ambiziose.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 17.30 di martedì 9 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Orlando Valkyries.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – Girone B (prima giornata)

Martedì 9 dicembre

Ore 17.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries – Diretta streaming su Dazn e VBTV,

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista Diretta Tv

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.