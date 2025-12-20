Seguici su
Dorothea Wierer: “Peccato per il tiro scappato, non guardo la classifica”. Vittozzi: “Mass start per vincere”

Dorothea Wierer ha conquistato un pregevole terzo posto nell’inseguimento di Le Grand Bornard, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurra è salita sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante per la quinta volta in stagione considerando eventi individuali e di squadra, a dimostrazione di un eccellente stato di forma quando manca un mese e mezzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La fuoriclasse altoatesina ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Oggi è stata una giornata molto stancante. Fin dalla partenza si è fatta subito tosta, perché le condizioni erano veramente difficili e la neve non molto facile, rendendo tutto il resto del percorso molto duro. Sono soddisfatta del tiro, peccato quello che mi è scappato, andato veramente lontano dal bersaglio. Adesso sono seconda ma non guardo alla classifica, l’unico mio interesse è rivolto a febbraio per le Olimpiadi. Adesso rimane la mass start prima di una pausa, sarà una gara di sopravvivenza!“.

Lisa Vittozzi ha invece commesso qualche imprecisione e ha concluso in sesta posizione: “Ho sbagliato due colpi di fila nella prima serie perché ho perduto il ritmo per colpa della respirazione, può succedere. Non mi sentivo male, ho cercato di tenere duro e alla fine un sesto posto può andarmi bene, anche se corro per raggiungere altri traguardi. Anche nella mass start l’obiettivo sarà vincere”.

