Sci alpino, la Coppa del Mondo è più ricca! Montepremi rialzati, quanti soldi si guadagnano? Due fughe in classifica

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino ha già vissuto i suoi primi quattro weekend di gara: i giganti di Soelden, gli slalom di Levi e Gurgl, poi la tappa di Copper Mountain. Uomini e donne hanno viaggiato in parallelo per il primo mese di competizioni, ma ora ci si separerà come d’abitudine: dal 4 al 7 dicembre le gare maschili terranno banco a Beaver Creeek (discesa libera, superG, gigante), mentre le prove femminili si disputeranno a Tremblant (due giganti in Canada). Questo schema verrà adottato fino alle finali, con la naturale pausa per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Quest’anno ci sono state anche delle novità dal punto di vista economico: i premi non verranno più pagati in franchi svizzeri ma in euro e soprattutto gli assegni saranno decisamente più generosi rispetto all’ultima edizione della massima competizione internazionale itinerante per la gioia di tutti gli atleti che si prodigheranno in pista durante l’inverno.

Nella passata annata agonistica, infatti, la vittoria di una gara di Coppa del Mondo veniva premiata con 47.000 franchi svizzeri (circa 50.300 euro, al cambio odierno). Ora, invece, si è passati a un più consistente riconoscimento di imporsi pari a 54.709 euro (escludendo i 101.000 euro garantiti per l’apoteosi a Kitzbuehel). Si tratta di un aumento pari all’8,5%, niente male considerando che il montepremi era sceso rispetto ai 50.000 franchi del 2023.

Un aggiornamento sul Prize Money Standing, ovvero la classifica dei primi stilata ufficialmente dalla FIS: la statunitense Mikaela Shiffrin svetta al comando tra le donne con 176.582 euro contro gli 80.317 dell’austriaca Julia Scheib e i 73.332 dell’albanese Lara Colturi; sul fronte maschile detta legge lo svizzero Marco Odermatt (109.418 euro), davanti all’austriaco Stefan Brennsteiner (65.185) e al francese Paco Rassat (61.693).

QUANTI SOLDI SI GUADAGNANO NELLA COPPA DEL MONDO DI SCI

54.709 euro per ogni vittoria.

