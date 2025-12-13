Sci AlpinoSport Invernali
Doppietta elvetica nella discesa di Coppa Europa a Santa Caterina. Successo di Miggiano. Bernardi è il migliore degli italiani
Nella seconda discesa consecutiva di Coppa Europa di sci alpino, gara disputata sulla pista di Santa Caterina, è la Svizzera a recitare il ruolo dell’assoluta protagonista. La formazione elvetica piazza infatti due atleti ai primi due posti. Il successo finale sorride ad Alessio Miggiano, mentre Gregorio Bernardi è il migliore degli italiani.
Miggiano, pettorale numero 5, taglia il traguardo con il tempo di 1:00.77. Lo svizzero parte bene e costruisce la sua affermazione grazie al miglior tempo nel secondo settore. L’elvetico precede il connazionale Sandro Manser, secondo in 1:00.81, di soli quattro centesimi.
Conquista il gradino più basso del podio il francese Ken Caillot che termina la sua prova in 1:00.98, con un ritardo di +0.21 dal vincitore. Quarto posto per il transalpino Charlese Gamel Seigneur, staccato di soli due centesimi dal connazionale. Completa la Top 5 l’austriaco Stefan Rieser, al traguardo con +0.31 dal vincitore.
Sesta posizione, a pari merito, per l’austriaco Armin Dornauer e il tedesco Felix Roesle, 34 centesimi il loro ritardo. Gregorio Bernardi, il migliore della pattuglia azzurra, chiude la sua prova in ottava posizione con 1:01.12, a 35 centesimi dalla testa della gara. Nona piazza per l’austriaco Fabian Bachler, 1:01.13 il suo crono di riferimento, e decima per lo svizzero Livio Hiltbrand a 39 centesimi dalla prima posizione.
Marco Abbruzzese chiude undicesimo con 1:01.33, Emanuel Lamp è tredicesimo in 1:01.44, Leonardo Rigamonti conclude la sua gara in ventottesima posizione con 1:01.87. Non terminano la loro gara Max Perathoner, Pietro Broglio e Zaccaria Trevisan. Tutti gli altri azzurri terminano la propria gara fuori dalla Top 30.