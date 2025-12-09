Debutto europeo per la Lube: a Civitanova arriva la capolista francese Montpellier

La Cucine Lube Civitanova torna sul palcoscenico europeo e inaugura la Champions League 2025/26 ospitando il Montpellier HSC VB nella prima giornata del girone E, in programma martedì 9 dicembre alle 20.30 all’Eurosuole Forum. Per la squadra di Giampaolo Medei si tratta dell’ingresso in una competizione che la Lube conosce in profondità e che vuole tornare a vivere da protagonista, con un roster rinnovato, giovane e fisico, ma già capace di mostrare identità e margini di crescita interessanti.

Il cammino in SuperLega, finora altalenante, racconta una squadra che alterna picchi di qualità a cali di continuità: dopo il bel 3-0 su Cuneo, sono arrivate le sconfitte esterne con Monza e Modena, precedute da un periodo di prestazioni incoraggianti contro Verona, Cisterna, Trento e Grottazzolina. Il gruppo resta però in fermento e il potenziale non manca, a cominciare dalla diagonale formata da Santiago Orduna e dal potente opposto Pablo Kukartsev, riferimento offensivo e terminale di volume. Sulle bande, Medei può contare sul talento di Eric Loeppky, sull’energia di Mattia Bottolo e sulla crescita costante del giovane Aleksandar Nikolov, mentre al centro spiccano l’esperienza internazionale di Marko Podraščanin e l’esplosività di Wout D’Heer e Giovanni Maria Gargiulo. In seconda linea, come sempre, l’affidabilità totale di Fabio Balaso.

Di fronte ci sarà un Montpellier in grande fiducia, capolista della Ligue A francese con nove vittorie nelle prime dieci giornate. La squadra allenata da Olivier Lecat sta vivendo un avvio di stagione brillante, testimoniato dai successi contro St. Nazaire, Paris, Narbonne e Toulouse, e da un’identità di gioco solida, costruita su un sistema difensivo molto organizzato e un attacco che sa variare ritmo e soluzioni. Il club francese è reduce da un filotto di cinque vittorie consecutive in campionato, con l’unica battuta d’arresto recente arrivata nella Coupe de France. Numeri che fotografano una formazione in salute, capace di esprimere una pallavolo fisica, aggressiva e ricca di intensità nei cambi palla. Sarà dunque una sfida più complessa di quanto la tradizione possa suggerire. Civitanova ha esigenza di partire forte nel girone E, che comprende anche i polacchi del PGE Projekt Warszawa e i belgi del Volley Haasrode Leuven, due avversarie competitive che renderanno prezioso ogni punto messo in cascina.

In casa Montpellier In cabina di regia c’è l’argentino Matias Sanchez, arrivato in estate in Francia dopo l’esperienza polacca al MKS Ślepsk Malow Suwałki, e al suo fianco c’è il francese Arthur Piazzeta, prelevato in estate dallo Spacer’s Toulouse Volley. L’opposto è una vecchia conoscenza del campionato italiano, il tedesco Simon Hirsch, che ha giocato a Sora, Latina, Monza, Milano, Vibo Valentia e Prata e lo scorso anno era ancora in Francia al Nice Volley-Ball. Al suo fianco c’è il nigeriano Vincent Mathias, 21 anni, arrivato in estate dalla squadra serba dell’OK Metalac Takovo.

In banda giocano due argentini, Ezequiel Palacios, alla sesta stagione a Montpellier dopo due stagioni a Cisterna, e Tomas Lopez, 31 anni, ex Vibo Valentia, arrivato lo scorso anno dal Nantes. Con loro anche due francesi: Maxime Hervoir, 30 anni, arrivato in estate dallo Spacer’s Toulouse Volley, e il diciannovenne Mathias Delolme, prelevato due anni fa dal Volley-Ball Villefranche Beaujolais.

Al centro ci sono il canadese, ex Allianz Milano, Jordan Schnitzer, 26 anni, e una batteria di francesi: Etan Jeanlys, 19 anni, prodotto del vivaio locale, Kayan Syksou, 20 anni, anche lui proveniente dal settore giovanile, l’ex Latina e nazionale transalpino Nicholas Le Goff, 33 anni, alla sesta stagione con la maglia del Montpellier, e il ventenne Haukea Marè, anche lui cresciuto nel vivaio. I liberi sono Eliot Laurent, prodotto del vivaio locale, 20 anni, e Corentin Phelut, 25 anni, arrivato lo scorso anno dall’AS Illac Volley CFC.