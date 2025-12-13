De Aliprandini scoppia in lacrime: “Il desiderio di Michelle era che corressi”

Luca De Aliprandini conclude al 26° posto, a 1.83 dall’elvetico Loic Meillard, nel gigante maschile di Val d’Isere (Francia): l’azzurro, dopo la 12ma piazza della prima manche, ne perde 14 nel corso della seconda, ma la prestazione tecnica dell’azzurro passa in secondo piano.

L’italiano, infatti, è il compagno della svizzera Michelle Gisin, gravemente infortunatasi dopo una brutta caduta nella prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz: l’elvetica è stata operata e le sue condizioni sono in via di miglioramento. De Aliprandini fa fatica a parlare a Rai Sport HD.

Con le lacrime agli occhi l’azzurro rivela: “Il desiderio di Michelle (Gisin, ndr) era che oggi io corressi, ma è stato molto difficile farlo. Michelle mi ha dato tanta forza, sta bene. Ci vorrà del tempo per recuperare, però sta bene. E lei ha voluto che io gareggiassi, ma non è stato facile“.