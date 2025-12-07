Davide Ghiotto non è più il favorito nei 10000 alle Olimpiadi? La crescita degli avversari spaventa

Al Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) Davide Ghiotto ha ottenuto il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026. Il trentaduenne veneto è giunto secondo con il tempo di 12’33”37, venendo superato solo dal giovane ceco Metodej Jilek (12’29”63). La terza posizione è stata appannaggio del francese Timothy Loubineaud (12’36”61), che nella tappa di Salt Lake City aveva firmato il nuovo record del mondo di 6’00″23.

Una crescita di livello mostruosa, in questa stagione olimpica, nelle prove distance e la gara sull’anello di ghiaccio olandese ha dato conferma di quanto l’asticella si stia spostando verso l’alto. Lo testimonia anche quanto è accaduto nella Division B dei 10000 metri in Olanda, visto il crono straordinario del polacco Vladimir Semirunniy di 12’28″05, non lontano dal primato del mondo del pattinatore nostrano (12’25″69) su un ghiaccio non così veloce come quello di Calgary (Canada) dove il vicentino aveva confezionato il suo “WR” lo scorso 25 gennaio.

Ghiotto, da questo punto di vista, deve fare i conti con i suoi avversari, avendo perso l’imbattibilità sulla distanza più lunga del panorama olimpico che durava dal 28 gennaio del 2023 e da ben 13 gare tenendo in considerazione gli eventi di ogni rango e tipologia. Vincitore degli ultimi tre titoli iridati, il pattinatore azzurro però è reduce da un infortunio e sta trovando la forma.

Ottenere, pertanto, un crono rimarchevole come quello di Heerenveen può essere di buon auspicio nella considerazione che la sua condizione sia destinata a crescere, tenuto conto che l’obiettivo principale saranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La presenza di avversari così forti è sia una preoccupazione che uno stimolo a spingere. L’essersi sbloccato alla voce “top-3” era importante, per quanto accaduto in prossimità dell’inizio della stagione.