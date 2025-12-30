LIVE Conegliano-Bergamo, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida non semplice per le Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Imoco Volley Conegliano e il Volley Bergamo, valido per i quarti di finale di Coppa Italia A1 Frecciarossa. Le Pantere di Daniele Santarelli sono ovviamente le favorite al passaggio del turno in semifinale, con la sfida che tuttavia non è semplice visto che in gara secca il risultato non è mai scontato fino all’ultimo.

Conegliano viene da una cocente sconfitta contro la Vero Volley Milano di Paola Egonu, con le campionesse d’Italia che perdono un altro scontro diretto dopo la finale di Supercoppa italiana proprio contro le lombarde e la finale del Mondiale per club contro la Savino del Bene Scandicci. Il momento non è dei migliori, con Isabelle Haak e compagne che cercheranno di rifarsi in una competizione da cui titolo è da difendere.

C’è solo una vittoria per Bergamo nelle ultime cinque partite, quella per 3-0 contro Busto Arsizio. Per il resto, sono arrivate le sconfitte contro Novara per 3-2, contro San Giovanni per 3-1, contro Milano per 2-3 e contro Macerata, sempre per 3-2. Lo stato di forma della squadra allenata da Giovanni Caprara è quella di una formazione che non ha niente da perdere e che quindi giocherà con leggerezza contro una squadra che invece non può permettersi un’uscita di scena cosi anticipata in un torneo nazionale.

Il match tra Conegliano e Bergamo inizierà alle 20.00 e verrà disputato al Palaverde di Villorba. Staremo a vedere se i colpi di Kendall Kipp saranno sufficienti a scardinare le difese delle ragazze di Santarelli. Segui l’incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! buon divertimento a tutti!