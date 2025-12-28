Con quale pettorale partirà Federica Brignone in gigante? Moltzan e Colturi gli ostacoli per rimanere tra le prime 7

Federica Brignone rischia di uscire dal primo gruppo di merito nel gigante femminile e di non partire tra le prime 7 nella prima manche della gara delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra è scivolata al sesto posto della World Cup Starting List dopo il gigante di Semmering.

Il prossimo gigante sarà quello di Kranjska Gora (Slovenia) del 3 gennaio, poi prima delle Olimpiadi si gareggerà ancora a Kronplatz (Italia) il 20 gennaio ed a Spindleruv Mlyn (Cechia) il 24 gennaio: Brignone potrebbe tornare al cancelletto di partenza nella gara italiana, altrimenti finirebbe fuori dal primo gruppo.

L’azzurra, infatti, scarta in media 62 punti a gara (nei primi 5 giganti della nuova stagione ha bruciato 309 dei 680 punti della World Cup Starting List) e già nella prossima gara slovena sarà scavalcata dalla croata Zrinka Ljutic, la quale, invece, scarta in media 28 punti a gara, ed al momento si trova a sole 6 lunghezze dall’italiana.

Circa la metà dei punti persi dall’azzurra, invece, vengono scartati dalla statunitense Paula Moltzan, che in 5 giganti ha scartato 157 punti, attestandosi a quota 329, e quindi in Slovenia avrà bisogno di una dozzina di punti per scavalcare Brignone e mettere l’italiana fuori dal primo gruppo di merito.

L’albanese Lara Colturi, invece, scarta circa 38 punti a gara (189 quelli persi in 5 giganti), quindi le serviranno una trentina di punti a Kranjska Gora per scavalcare Brignone. Attenzione anche alla statunitense Mikaela Shiffrin, che perde in media 5 punti a gara e con un secondo posto in Slovenia potrebbe affiancare l’italiana.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE FEMMINILE

1 415232 ROBINSON Alice NZL 32 100 100 60 – 600 273 292 619

2 56416 SCHEIB Julia AUT 100 80 – 100 100 260 118 380 522

3 506399 HECTOR Sara SWE 29 50 – 80 60 487 221 219 485

4 426193 STJERNESUND Th. NOR 45 60 – 32 29 431 196 166 401

5 516562 RAST Camille SUI 16 45 50 50 80 268 122 241 387

6 297601 BRIGNONE Federica ITA – – – – – 680 309 – 371

7 385116 LJUTIC Zrinka CRO 26 36 80 36 20 307 140 198 365

8 539909 MOLTZAN Paula USA 80 – 20 40 – 346 157 140 329

9 805009 COLTURI Lara ALB 36 22 8 16 – 415 189 82 308

10 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 60 – – – – 423 192 60 291

11 107613 GRENIER Valerie CAN 24 20 60 – 50 192 87 154 259

12 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 50 18 40 50 40 51 23 198 226

13 6535773 O BRIEN Nina USA 40 24 26 – – 220 100 90 210

14 435334 GASIENICA-DANI. POL 14 16 18 15 45 129 59 108 178

15 206355 DUERR Lena GER 18 40 10 26 26 104 47 120 177

16 298323 GOGGIA Sofia ITA – 14 32 24 32 115 52 102 165