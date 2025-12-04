Combinata nordica, Laate domina il PCR a Trondheim. Nelle retrovie le tre azzurre

Ingrid Laate ha dettato legge nel Provisional Competition Round sul trampolino piccolo di Trondheim, in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. La giovane stella emergente norvegese ha dimostrato una superiorità impressionante nel salto, candidandosi ad un ruolo da protagonista verso le due gare individuali del weekend.

Laate, campionessa mondiale juniores in carica già capace di piazzarsi ai piedi del podio tra le grandi sulle nevi di casa sia ai Mondiali che in Coppa del Mondo, ha dominato in lungo e in largo il PCR con una prestazione eccezionale. La diciottenne scandinava ha realizzato infatti la miglior misura del lotto (100 metri in un impianto con il punto HS fissato a 102 metri) partendo, come se non bastasse, da tre stanghe più in basso rispetto a tutte le avversarie.

Nel caso in cui non dovesse disputarsi causa maltempo il segmento ufficiale di salto della Gundersen prevista domani, Laate partirebbe quindi al via della 5 km di fondo con un vantaggio abissale di 56″ sull’austriaca Katharina Gruber, 1’11” sulla statunitense Alexa Brabec, 1’24” sulla tedesca Nathalie Armbruster, 1’26” sulla giapponese Yuna Kasai e 1’27” sull’austriaca Lisa Hirner.

Più distante ma ancora in corsa per le posizioni di vertice la stella norvegese Ida Marie Hagen, ottava con un gap di 1’40” dalla testa. Nelle retrovie purtroppo tutte le italiane al via: 22ma Veronica Gianmoena a 3’41”, 26ma Daniela Dejori a 3’59” e 30ma Greta Pinzani a 4’54”.