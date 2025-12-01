Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Trondheim: Pittin si aggrega al gruppo azzurro

Dopo l’opening stagionale di Ruka riservato esclusivamente al settore maschile, la Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica si appresta ad entrare nel vivo da giovedì 4 a domenica 7 dicembre in quel di Trondheim con una tappa che coinvolgerà anche il circuito femminile. La località norvegese, sede dei Campionati Mondiali lo scorso febbraio, ospiterà nel complesso quattro gare individuali.

Il programma si aprirà giovedì 4 con il Provisional Competition Round femminile, seguito nella giornata di venerdì dal PCR maschile e dall’Individual Compact femminile. Sabato si disputeranno le Mass Start, mentre domenica sarà la Gundersen maschile a completare il lungo weekend scandinavo.

In casa Italia il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato cinque uomini e tre donne per le gare di Trondheim: Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Domenico Mariotti ed Alessandro Pittin (al debutto stagionale in Coppa del Mondo dopo le competizioni estive del Grand Prix) in campo maschile; Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e Greta Pinzani al femminile.