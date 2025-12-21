CiclismoCiclocross
Cinquina per Lucinda Brand a Koksijde. L’olandese allunga ancora in classifica generale. Borello prima delle italiane
A distanza di ventiquattro ore il copione non cambia. Lucinda Brand continua a dominare la scena, centra il quinto successo in altrettante gare disputate e allunga ulteriormente il suo vantaggio in classifica generale sulle più dirette rivali. Lucia Bramati è la prima delle italiane.
A Koksijde l’olandese ribadisce ancora una volta di essere la più forte, prende la testa della corsa fin dalle prime battute, s’invola e arriva al traguardo da sola in 48’08”. Alle sue spalle, staccata di 36 secondi, arriva la connazionale Shirin Van Anrooij. Un podio tutto olandese si completa con il terzo posto ottenuto da Ceylin Alvarado.
La supremazia della corazzata neerlandese è confermata dal quarto posto di Aniek van Alphen, con 1’07” di ritardo, e dal quinto ottenuto da Puck Pieterse, 1’11” il suo distacco dall’inarrivabile connazionale. L’Olanda piazza otto atlete nelle prime dieci della classifica di giornata.
In casa azzurra Sara Casasola non riesce a completare nemmeno il primo giro prima di rientrare ai box: bisognerà valutare nelle prossime ore se l’azzurra è nuovamente alle prese con problemi di salute che l’avevano rallentata ad inizio annata. Lucia Bramati, la migliore delle italiane, termina la sua prova in dodicesima posizione con 51’02”, a 2’54 da Brand. Carlotta Borello è trentunesima in 53’52”, mentre Giorgia Secchi chiude sessantatreesima.