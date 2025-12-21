Ciclocross: guizzo vincente per David Haverdings nell’Under 23 a Koksjide. Agostinacchio in top6

Una corsa combattuta nella quale diversi atleti avrebbero potuto ambire al successo finale, si risolve nel finale. Nella gara under 23 della Coppa del Mondo di ciclocross, manifestazione che oggi fa tappa a Koksjide, piazza il guizzo vincente David Haverdings. Mattia Agostinacchio, autore di una gara in crescendo, termina in Top 6 ed è il migliore dei suoi.

Il corridore olandese, primo con il tempo di 51’40”, firma l’allungo decisivo nel finale di gara, piega così la resistenza dei rivali e taglia il traguardo da solo. L’ultimo ad arrendersi, nel gruppetto di cinque corridori che animano la corsa, è il francese Aubin Sparfel, secondo con un distacco di cinque secondi.

Un podio dalle forti tinte olandesi si completa con il gradino più basso ottenuto da Gus Van Den Eijnden, terzo in 51’47”. Termina la sua prova in quarta posizione il neerlandese Keije Solen, 51’50” è il suo crono di riferimento, davanti al belga Yordi Corsus, quinto in 52’10”.

Mattia Agostinacchio cambia passo nella seconda parte di gara, ma non riesce a recuperare il ritardo accumulato e deve accontentarsi della sesta posizione in 52’25”, staccato di 45” dal vincitore. Stefano Viezzi termina la sua prova in decima posizione con 53’13” e Tommaso Cafueri è ventesimo con il tempo di 54’09”.