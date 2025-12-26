CiclocrossSport in tv
Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Gavere 2025: orario, tv, programma, streaming
Ci siamo. Oggi, giorno di Santo Stefano, torna la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. I riflettori saranno puntati infatti su Gavere, città del Belgio teatro del settimo appuntamento della competizione itinerante che vanta la presenza dei migliori protagonisti della scena.
Inutile dire che il grande atteso sarà sempre lui, Mathieu van der Poel, uscito vincitore dalle ultime tre prove. L’obiettivo del corridore olandese è chiaramente quello di calare il poker, tenendo l’imbattibilità cominciata dall’evento di Namur per scalare ancora di più la classifica, che lo vede attualmente a ventisei punti dalla vetta.
Con lui ci sarà il padrone di casa Thibau Nys, vittorioso nelle prime due tappe salvo frenare bruscamente in seguito, mentre Wout Van Aert, grande rivale di van der Poel, non sarà della partita in quanto non al massimo delle condizioni fisiche. Attenzione ovviamente anche all’attuale leader della classifica generale, Laurens Sweeck, oltre che a Michael Vanthourenhout.
In campo femminile le attenzioni saranno rivolte alla dominatrice Lucinda Brand, con lei anche Aniek van Alphen. Per l’Italia si cimenteranno invece Gioele Bertolini, Filippo Fontana, Samuele Scappini, Tommaso Cafueri, Lorenzo De Longhi, Alan Zanolini ed Edoardo Bolzan, Sara Casasola, Carlotta Borello, Rebecca Gariboldi, Letizia Borghesi e Giorgia Secchi.
La settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Prevista inoltre una diretta sul canale Eurosport 1 per entrambi i segmenti. Il canale TV in chiaro RAI Sport+HD trasmetterà in diretta la gara Elite donne, mentre quella maschile sarà visibile su RAI Play Sport. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE della gara maschile. Di seguito tutti i dettagli.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GAVERE 2025
Venerdì 26 dicembre
Ore 13.40 Donne Elite – Diretta TV su RAI Sport+HD
Ore 15.10 Uomini Elite
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING CICLOCROSS GAVERE 2025
Diretta tv: Rai Sport HD (Elite donne)
Diretta streaming: Rai Play Sport (Elite uomini), Discovery Plus, Eurosport 1
Diretta Live testuale: OA Sport (Elite uomini)