Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoCiclocross

Ciclocross: Mathieu van der Poel torna da padrone, vittoria a Namur. Bene Mattia Agostinacchio

Pubblicato

49 minuti fa

il

Mathieu van der Poel
Mathieu van der Poel - IPA/Sport

È tornato, alla sua maniera. Vittoria numero 29 nella Coppa del Mondo di ciclocross per Mathieu van der Poel che debutta come meglio non poteva in terra belga a Namur. La sua stagione si è aperta oggi, ovviamente trionfando con la maglia di campione del mondo sulle spalle per l’atleta dell’Alpecin-Deceuninck.

E pensare che il lavoro non è stato facile come altre volte: nelle prime tornate c’era stata una caduta per il fuoriclasse neerlandese che poi ha dovuto fare i conti con il talento del campione belga Thibau Nys. Proprio nell’ultimo giro però la caduta del corridore della Baloise Glowi Lions ha spianato la strada a van der Poel che si è involato in solitaria verso il traguardo.

Secondo, a 9”, proprio Nys, comunque brillantissimo, terzo è un altro belga, Michael Vanthourenhout, che anticipa Lars van der Haar e Emiel Verstrynge.

In casa Italia da sottolineare la prova di Mattia Agostinacchio: il classe 2007 della EF Education – EasyPost – Oatly è stato strepitoso nel centrare una tredicesima posizione al debutto in una gara élite, risultato da predestinato. Ventitreesimo l’altro Agostinacchio, Filippo, trentunesimo Stefano Viezzi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità