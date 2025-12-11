Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 11 dicembre, tv, streaming, big azzurri in gara

Oggi, giovedì 11 dicembre, prima giornata dei campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta. Lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà teatro del day-1 degli Assoluti. Una competizione in cui alcuni dei reduci dagli Europei di Lublino (Polonia) nella piscina da 25 metri saranno protagonisti.

Nei 50 stile libero uomini Leonardo Deplano sarà il riferimento, ma attenzione a Giovanni Guatti e al ritorno di Alessandro Miressi che, pur nella sua specialità non preferita, vorrà mettersi in evidenza. Nei 100 rana donne spazio a chi in Polonia non c’era ovvero Lisa Angiolini, costretta a saltare la rassegna continentale per questioni di salute, e Arianna Castiglioni. Nei 200 stile libero donne, inevitabilmente, fari puntati su Alessandra Mao.

La 14enne tricolore, in grande crescita nel corso dei campionati europei, può puntare a conquistare il titolo. Vedremo cosa saprà fare Simona Quadarella, che fa la sua irruzione in questa specialità. A seguire ci saranno Marco De Tullio nei 400 stile libero, Costanza Cocconcelli nei 100 farfalla donne e la coppia Michele Busa, Federico Burdisso nei 100 farfalla uomini.

La prima giornata dei campionati italiani di nuoto invernali in vasca corta a Riccione andrà in scena quest’oggi e sarà trasmessa in diretta televisiva a partire dalle 18:25 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

17:05 Serie 3-2 50m dorso donne

17:08 Serie 5-4-3-2 50m stile libero uomini

17:14 Serie 4-3 100m rana donne

17:18 Serie 3 400m misti uomini

17:24 Serie 4-3 200m stile libero donne

17:30 Serie 4-3 400m stile libero uomini

17:40 Serie 4-3 100m farfalla donne

17:44 Serie 3 100m farfalla uomini

17:46 Serie 3-2 1500 stile libero donne

18:25 Serie 1 50m dorso donne

18:27 Serie 1 50m stile libero uomini

18:29 Serie 2-1 100m rana donne

18:36 Serie 2-1 400m misti uomini

18:53 Serie 2-1 200m stile libero donne

19:02 Serie 2-1 400m stile libero uomini

19:20 Serie 2-1 100m farfalla donne

19:27 Serie 2-1 100m farfalla uomini

19:40 Serie 1 1500m stile libero donne

Leonardo Deplano, Giovanni Guatti, Alessandro Miressi

Lisa Angiolini, Arianna Castiglioni

Alessandra Mao, Simona Quadarella

Marco De Tullio

Costanza Cocconcelli

Michele Busa, Federico Burdisso

