Calendario sport invernali 1-7 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streaming

Si infittisce sempre di più con l’inizio di dicembre il calendario degli sport invernali: nella settimana che va da oggi a domenica 7 crescerà notevolmente il numero delle gare in programma, con alcuni appuntamenti davvero importanti.

Si concluderà il circuito del Grand Prix di pattinaggio artistico con le Finali di Nagoya (Giappone), mentre nello speed skating la terza tappa della Coppa del Mondo darà sempre maggior forma alle classifiche utili per la qualificazione olimpica.

Proseguirà la Coppa del Mondo per lo sci alpino, lo sci di fondo, il salto con gli sci, la combinata nordica, il biathlon, lo sci freestyle, lo snowboard (ci saranno anche le prime gare dell’alpino), mentre inizierà la stagione del circuito maggiore per lo slittino e per lo sci alpinismo.

CALENDARIO SPORT INVERNALI SETTIMANA 1-7 DICEMBRE

SCI ALPINO

Lun. 01/12/25 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.00

Mar. 02/12/25 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.00

Mar. 02/12/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Mer. 03/12/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Mer. 03/12/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Solda (Bz)

Mer. 03/12/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Solda (Bz)

Gio. 04/12/25 – Coppa del mondo – 3a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Gio. 04/12/25 – Coppa Europa – GS maschile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.15

Gio. 04/12/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Solda (Bz)

Gio. 04/12/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Solda (Bz)

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00, diretta tv Rai2 e Eurosport

Ven. 05/12/25 – Coppa Europa – GS maschile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.15

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – GS femminile Mont Tremblant (Can) – ore 17.00 e 20.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – SG maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 06/12/25 – Coppa del mondo – GS femminile Mont Tremblant (Can) – ore 16.00 e 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 06/12/25 – Coppa del mondo – GS maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 06/12/25 – Coppa Europa – SL femminile Hippach (Aut)

SCI DI FONDO

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Trondheim (Nor) – qualificazioni ore 09.45, finali ore 12.15

Ven. 05/12/25 – Fesa Cup sr/jr – Sprint TL maschile e femminile Planica (Slo)

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Skiathlon maschile Trondheim (Nor) – ore 11.10, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Skiathlon femminile Trondheim (Nor) – ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 06/12/25 – Fesa Cup senior – 10 km TC maschile e femminile Planica (Slo)

Sab. 06/12/25 – Fesa Cup junior – 10 km TC maschile e 7,5 km TC femminile Planica (Slo)

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – 10 km TL maschile Trondheim (Nor) – ore 11.55, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile Trondheim (Nor) – ore 09.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 07/12/25 – Fesa Cup senior – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Planica (Slo)

Dom. 07/12/25 – Fesa Cup junior – 10 km TL maschile e femminile Planica (Slo)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 04/12/25 – Coppa del mondo – HS134 femminile Wisla (Pol) – qualificazioni ore 12.00, finale ore 17.15, diretta tv Eurosport

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – HS134 femminile Wisla (Pol) – qualificazioni ore 10.00, finale ore 11.30, diretta tv Eurosport

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 20.15, diretta tv Eurosport

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 20.15, diretta tv Eurosport

Sab. 06/12/25 – Fis Cup – HS106 maschile Kandersteg (Svi) – ore 17.30

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – HS134 maschile Wisla (Pol) – qualificazioni ore 12.55, finale ore 14.25, diretta tv Eurosport

Dom. 07/12/25 – Fis Cup – HS106 maschile Kandersteg (Svi) – ore 10.00

COMBINATA NORDICA

Gio. 04/12/25 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round femminile Trondheim (Nor) – ore 15.15

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round femminile Trondheim (Nor) – ore 12.00

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Individual Compact HS102/5 km femminile Trondheim (Nor) – ore 11.00 e 14.15, diretta tv Eurosport

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Mass start HS102/10 km maschile Trondheim (Nor) – ore 09.40 e 15.35, diretta tv Eurosport

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Mass start HS102/5 km femminile Trondheim (Nor) – ore 10.20 e 14.50, diretta tv Eurosport

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS138/10 km maschile Trondheim (Nor) – ore 11.00 e 14.15, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Mar. 02/12/25 – Coppa del mondo – Individuale femminile Oestersund (Sve) – ore 15.40, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport

Mer. 03/12/25 – Coppa del mondo – Individuale maschile Oestersund (Sve) – ore 15.40, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport

Gio. 05/12/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.30

Gio. 05/12/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Obertilliach (Aut) – ore 14.10

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Sprint femminile Oestersund (Sve) – ore 16.00, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile Oestersund (Sve) – ore 15.30, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport

Sab. 06/12/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.30

Sab. 06/12/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Obertilliach (Aut) – ore 14.10

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Oestersund (Sve) – ore 13.30, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Oestersund (Sve) – ore 15.30, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport

Dom. 07/12/25 – Ibu Cup – Pursuit femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.45

Dom. 07/12/25 – Ibu Cup – Pursuit maschile Obertilliach (Aut) – ore 13.30

FREESTYLE

Gio. 04/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn)

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 06.00 – diretta streaming Discovery+

SNOWBOARD

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn)

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 11.00, diretta streaming Discovery+

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Mylin (Chn) – ore 06.30, diretta tv Discovery+

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Mylin (Chn) – ore 06.30, diretta tv Discovery+

SKELETON

Gio. 04/12/25 – Coppa Europa – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Gio. 04/12/25 – Coppa Europa – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 14.00

Ven. 05/12/25 – Coppa Europa – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Ven. 05/12/25 – Coppa Europa – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 14.00

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Nations Cup Winterberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Doppio misto Winterberg (Ger) – ore 16.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Singolo misto Winterberg (Ger) – ore 17.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile Winterberg (Ger) – ore 10.25 e 11.55, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile Winterberg (Ger) – ore 13.10 e 15.05, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Doppio femminile Winterberg (Ger) – ore 13.59 e 15.47, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile Winterberg (Ger) – ore 10.35 e 12.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Winterberg (Ger) – ore 13.50, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

SCI ALPINISMO

Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Solitude (Usa)

Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Solitude (Usa)

SPEED SKATING

5-7 dicembre Coppa del Mondo Heerenveen (Paesi Bassi)

6-7 dicembre Coppa del Mondo Junior Collalbo (Italia)

PATTINAGGIO ARTISTICO

4-7 dicembre Finali Grand Prix 2025 Nagoya (Giappone)