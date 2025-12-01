Coppa del Mondo sci alpino Tremblant 2025: programma, orari, tv, streaming. Due giganti femminili

Dal 6 al 7 dicembre la Coppa del Mondo di sci alpino femminile darà un seguito a quanto è già accaduto. Messo alle spalle l’appuntamento di Copper Mountain, negli USA, le atlete volgeranno lo sguardo agli impegni sulle nevi di Mont-Tremblant, in Canada, dove lo schedule prevede la disputa di due giganti.

Circo Bianco che, in casa Italia, risente delle assenze di Federica Brignone e Marta Bassino tra le porte larghe e in cui Alice Robinson, dominatrice della gara in Colorado, vuol prendersi lo scettro senza se e senza ma. La neozelandese ne ha facoltà, approfittando di un rendimento dell’americana Mikaela Shiffrin ancora non all’altezza della sua fama.

La fuoriclasse statunitense, strepitosa tra i pali stretti (tre vittorie in altrettanti appuntamenti andati in scena) fatica a ritrovare il ritmo come nei tempi migliori, ricordando l’incidente dell’anno passato a Killington. Vedremo se in terra canadese anche il feeling in gigante tornerà. Da osservare con attenzione anche l’austriaca Julia Scheib, vincitrice dell’Opening a Soelden e l’altra americana Paula Moltzan, dotata di una sciata potente ed efficace, senza dimenticare Lara Colturi, capace di conquistare tre podi di fila in slalom.

Per quanto riguarda la squadra azzurra, detto delle assenze di Brignone e Bassino, si fa fatica a trovare la quadra. Sofia Goggia non ha mostrato ancora se stessa tra le porte larghe e Asja Zenere è l’unica che ha dato risposte confortanti dal proprio punto di vista.

La copertura televisiva di questa tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile sarà affidata a RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport1 e DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuale dei giganti previsti.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO TREMBLANT 2025

Sabato 6 dicembre (orari italiani)

Ore 17.00 prima manche a Tremblant (Canada)

Ore 21.00 seconda manche a Tremblant (Canada)

Domenica 7 dicembre (orari italiani)

Ore 16.00 prima manche a Tremblant (Canada)

Ore 19.00 seconda manche a Tremblant (Canada)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO TREMBLANT 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport