Coppa del Mondo sci alpino Beaver Creek 2025: programma, orari, tv, streaming. Tre giorni di gare con una discesa!

Prosegue la trasferta in terra americana della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La carovana maschile si sposta da Copper Mountain a Beaver Creek, sulla celebre Birds of Prey. In programma ci sono l’esordio stagionale dei discesisti, gara che sarà preceduta da tre giorni di prove, il SuperG e lo slalom gigante.

I primi a scendere in pista saranno i velocisti. Si parte martedì 2 dicembre con la prima di tre prove consecutive, test utili a scaldare i motori e ad entrare in sintonia con la pista. Venerdì 5, orario di inizio alle 19:15, sarà il momento della prima gara stagionale di una specialità, la discesa libera, nella quale lo scorso anno ha trionfato il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt.

Si prosegue sabato 6 con il secondo SuperG stagionale, partenza prevista alle 18:30, e si chiude il fitto programma di gare con lo slalom gigante di domenica 7, il terzo dell’annata. La prima manche inizierà alle 18:00, mentre la seconda prenderà il via alle 21:00. Odermatt, voglioso di riscattare la prematura uscita nell’ultima gara, potrebbe sfruttare l’occasione per fare bottino pieno e allungare nei confronti dei diretti rivali. In casa Italia speranze affidate a Dominik Paris per le discipline veloci e ad un ritrovato Alex Vinatzer, reduce dal quinto posto di Copper Mountain, tra i pali larghi del gigante.

Come seguire l’evento in tv? Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK 2025 (orari italiani)

Martedì 2 dicembre

Ore 19.15 Prima prova discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 3 dicembre

Ore 19.15 Seconda prova discesa maschile Beaver Creek

Giovedì 4 dicembre

Ore 19.15 Terza prova discesa maschile Beaver Creek

Venerdì 5 dicembre

Ore 19.15 Discesa maschile Beaver Creek

Sabato 6 dicembre

Ore 18.30 SuperG maschile Beaver Creek

Domenica 7 dicembre

Ore 18.00 Prima manche gigante maschile Beaver Creek

Ore 21.00 Seconda manche gigante maschile Beaver Creek

PROGRAMMA BEAVER CREEK 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.