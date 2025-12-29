Seguici su
PallamanoSport in tv

Calendario Europei pallamano 2026: programma, orari, tv, streaming

Nazionale Italiana Pallamano / FIGH

Gli Europei 2026 di pallamano si terranno dal 15 gennaio al 1° febbraio in Norvegia, Svezia e Danimarca: ci sarà anche l’Italia, inserita nel Girone F, che nella prima fase sfiderà il 16 gennaio l’Islanda alle ore 18:00, il 18 gennaio la Polonia alle ore 18:00, ed il 20 gennaio l’Ungheria alle ore 20:30. Tutti i match degli azzurri si giocheranno a Kristianstad.

La diretta tv degli Europei di pallamano sarà affidata a Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go e NOW, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLAMANO 2026

Giovedì 15 gennaio 2026

18:00 – Herning: Spagna vs Serbia

18:00 – Oslo/Baerum: Francia vs Cechia

20:30 – Herning: Germania vs Austria

20:30 – Oslo/Baerum: Norvegia vs Ucraina

Venerdì 16 gennaio 2026

18:00 – Herning: Portogallo vs Romania

18:00 – Kristianstad: Islanda vs Italia

18:00 – Oslo/Baerum: Slovenia vs Montenegro

20:30 – Herning: Danimarca vs Macedonia del Nord

20:30 – Kristianstad: Ungheria vs Polonia

20:30 – Oslo/Baerum: Isole Faroe vs Svizzera

Sabato 17 gennaio 2026

18:00 – Herning: Austria vs Spagna

18:00 – Malmö: Croazia vs Georgia

18:00 – Oslo/Baerum: Ucraina vs Francia

20:30 – Herning: Serbia vs Germania

20:30 – Malmö: Svezia vs Paesi Bassi

20:30 – Oslo/Baerum: Cechia vs Norvegia

Domenica 18 gennaio 2026

18:00 – Herning: Macedonia del Nord vs Portogallo

18:00 – Kristianstad: Polonia vs Islanda

18:00 – Oslo/Baerum: Montenegro vs Isole Faroe

20:30 – Herning: Romania vs Danimarca

20:30 – Kristianstad: Italia vs Ungheria

20:30 – Oslo/Baerum: Svizzera vs Slovenia

Lunedì 19 gennaio 2026

18:00 – Herning: Austria vs Serbia

18:00 – Malmö: Paesi Bassi vs Croazia

18:00 – Oslo/Baerum: Cechia vs Ucraina

20:30 – Herning: Germania vs Spagna

20:30 – Malmö: Georgia vs Svezia

20:30 – Oslo/Baerum: Francia vs Norvegia

Martedì 20 gennaio 2026

18:00 – Herning: Macedonia del Nord vs Romania

18:00 – Kristianstad: Polonia vs Italia

18:00 – Oslo/Baerum: Montenegro vs Svizzera

20:30 – Herning: Danimarca vs Portogallo

20:30 – Kristianstad: Ungheria vs Islanda

20:30 – Oslo/Baerum: Slovenia vs Isole Faroe

Mercoledì 21 gennaio 2026

18:00 – Malmö: Paesi Bassi vs Georgia

20:30 – Malmö: Svezia vs Croazia

Giovedì 22 gennaio 2026

Main Round

1./A PR vs 1./B PR

1./C PR vs 2./B PR

2./A PR vs 2./C PR

Venerdì 23 gennaio 2026

Main Round

1./D PR vs 1./E PR

1./F PR vs 2./E PR

2./D PR vs 2./F PR

Sabato 24 gennaio 2026

Main Round

1./A PR vs 2./C PR

1./C PR vs 1./B PR

2./A PR vs 2./B PR

Domenica 25 gennaio 2026

Main Round

1./D PR vs 2./F PR

1./F PR vs 1./E PR

2./D PR vs 2./E PR

Lunedì 26 gennaio 2026

Main Round

1./A PR vs 2./B PR

1./B PR vs 2./C PR

2./A PR vs 1./C PR

Martedì 27 gennaio 2026

Main Round

1./D PR vs 2./E PR

1./E PR vs 2./F PR

2./D PR vs 1./F PR

Mercoledì 28 gennaio 2026

Main Round

1./A PR vs 1./C PR

1./D PR vs 1./F PR

2./A PR vs 1./B PR

2./B PR vs 2./C PR

2./D PR vs 1./E PR

2./E PR vs 2./F PR

Venerdì 30 gennaio 2026

Semifinali

MR 1.I vs MR 2.II

MR 2.I vs MR 1.II

Finale 5° posto

MR 3.I vs MR 3.II

Domenica 1° febbraio 2026

15:15 – Herning: Finale 3° posto

18:00 – Herning: Finale

PROGRAMMA EUROPEI PALLAMANO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (Canali precisi da definire).

Diretta streaming: Sky GO, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.

