Calcio femminile, Napoli e Ternana approdano ai quarti di finale di Coppa Italia

Ha preso il via la due-giorni dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio femminile. Col campionato che riprenderà l’anno venturo, week end dedicato a quest’altra competizione, per definire il quadro delle compagini qualificate ai quarti. Oggi sono andate in scena le prime due sfide.

Il via alle danze è stato dato dai confronti tra Ternana Women-Como Women (4-2 il precedente in campionato per la squadra di Sottili lo scorso 9 novembre) e Napoli Women-Sassuolo. Le umbre, anche un po’ a sorpresa, si sono imposte contro le lariane di misura.

Un 2-1 frutto soprattutto del doppio vantaggio della formazione di casa con Valeria Pirone ed Heden Corrado a trovare la via della rete al 2′ e al 22′. Ad accorciare le distanze è stata la norvegese Tuva Sagen, ma la marcatura non ha cambiato la storia della partita. Nei quarti la squadra rossoverde affronterà la vincente dell’incrocio tra Inter e Como 1907.

Nell’altro incontro di giornata è arrivato il successo 3-1 delle partenopee tra mura amiche contro le neroverdi. La polacca Kinga Kozak ha messo in discesa la partita per le vesuviane con la segnatura al 40′. Nella ripresa l’attaccante danese Cecilie Floe ha raddoppiato al 63′. La belga Elena Dhont al 75′ ha provato a rimettere in discussione il tutto, ma al 90+3′ l’altra belga Davinia Vanmechelen ha fatto calare il sipario. Napoli, quindi, ai quarti e prossimo impegno contro la vincente tra Juventus e Cesena.