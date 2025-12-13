Calcio a 5, Catania torna in vetta in Serie A. Eboli vince, pari tra Pomezia e Napoli

Andata in archivio la dodicesima giornata di Serie A KINTO di calcio a 5 2025-2026. Dopo quanto è accaduto venerdì, con L84 che ha lanciato il guanto di sfida alla Covei Meta Catania Bricocity. Gli etnei hanno saputo rispondere ai piemontesi, travolgendo 5-1 al PalaCicogna il Came Treviso.

Un’affermazione netta per i siciliani con Brunelli e Turmena grandi protagonisti, che ha permesso dunque a Catania di tornare nuovamente al comando della classifica della Regular Season. Vittoria in trasferta, poi, della Feldi Eboli al termine di un match scoppiettante a Orte contro un gagliardo Active Network.

Il confronto si è deciso negli ultimi 5′: tre volte in vantaggio le Volpi e sempre ripresi dai viterbesi, ma a 15″ c’è stato il gol vittoria firmato da Mateaus. Una marcatura valsa il 4-3 per i rossoblu. Partita dal finale thrilling anche tra Pomezia e Napoli. Partenopei avanti 2-1, pensando di avere la possibilità di sbancare al PalaLavinium. Tuttavia, a 36″ dalla sirena il pari di Tiaguinho è valso il 2-2 definitivo.