Bree Walker vince la tappa di Lillehammer di monobob e si avvicina a Laura Nolte nella generale

Una straordinaria Bree Walker si è aggiudicata la tappa di Lillehammer (Norvegia) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2025-2026. Sul budello dove si sono disputati i Giochi Olimpici invernali del 1994 l’australiana ha disputato due manche impeccabili, facendo segnare i migliori parziali sia nella prima, sia nella seconda metà di gara. Un risultato che, visti anche i passi falsi delle rivali, le dà un boost importante nella corsa al titolo.

A questo punto la classifica generale vede al comando ancora Laura Nolte con 635 punti, ma Bree Walker si porta a quota 617 a sole 18 lunghezze. Terza Lisa Buckwitz con 568, quarta Kaysha Love con 547, mentre è quinta la canadese Melissa Lotholz con 536.

La vittoria sulla pista di Lillehammer, come detto, è andata all’australiana Bree Walker con il tempo complessivo di 1:47.88 (53.86 e 54.02) risultando la terza atleta in grado di conquistare un successo in altrettante uscite stagionali. Al secondo posto l’austriaca Katrin Beierl (54.14 e 54.18) con un distacco di 44 centesimi, mentre completa il podio la tedesca Laura Nolte (54.11 e 54.25) a 48 dopo aver chiuso al quarto posto a metà gara.

Quarta posizione per la svizzera Melanie Hasler (54.06 e 54.38) a 56 centesimi, quinta per la tedesca Lisa Buckwitz (54.00 e 54.48 in una seconda manche ricca di imprecisioni) a 60, mentre è sesta la canadese Melissa Lotholz (54.28 e 54.22) a 62. Si ferma in settima posizione la statunitense Kaillie Humphries (54.20 e 54.31) a 63 centesimi, ottava la canadese Cynthia Appiah (54.23 e 54.31) a 66. quindi nona la svizzera Debora Annen (54.33 e 54.37) a 82, mentre completa la top10 la danese Maja Voigt (54.26 e 54.46) a 84.

Come proseguirà la Coppa del Mondo di monobob? Nel prossimo fine settimana (20-21 dicembre) si tornerà subito in azione per il quarto appuntamento stagionale a Sigulda (Lettonia) quindi le vacanze natalizie saranno brevi, dato che la stagione ripartirà già il 3-4 gennaio con la tappa di Winterberg (Germania) ad aprire l’anno nuovo.