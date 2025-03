Bob: nel Monobob ai Mondiali trionfa Kaysha Love davanti al pubblico amico

Successo statunitense davanti al pubblico di casa nella gara dei Mondiali di monobob. A trionfare e a far gioire i propri tifosi a Lake Placid è infatti Kaysha Love. La 27enne, ex atleta e per anni frenatrice anche di Kaillie Humphries, si è messa in proprio e ha conquistato il successo più importante della carriera.

Gara perfetta per lei, praticamente al comando dalla prima run: nell’ultima è riuscita a fare il vuoto, conquistando il trionfo con il tempo finale di 3:57.82.

Alle sue spalle troviamo la detentrice del titolo olimpico, la tedesca Laura Nolte, staccata di 44 centesimi, poi un’altra americana, la veterana Elana Meyers Taylor, a 49 centesimi.

Fuori dal podio la canadese Cynthia Appiah, staccata di 71 centesimi, e l’altra tedesca Lisa Buckwitz. Non c’erano italiane in gara.