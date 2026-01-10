Monobob, Bree Walker fa sua la tappa di St. Moritz e si rilancia, titolo europeo a Melanie Hasler

Bree Walker si è aggiudicata la tappa di St. Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di monobob femminile 2026. Per l’occasione la gara sul budello elvetico (con condizioni meteo ideali e temperatura di -5.5°) che ha visto le protagoniste andare a ritoccare più volte il record del tracciato, valeva anche per il Campionato Europeo che, quindi, è andato alla svizzera Melanie Hasler davanti a Katrin Beierl ed a Laura Nolte.

Il successo, come detto, è andato all’australiana Bree Walker con il tempo complessivo di 2:23.27 (1:11.98 nella prima manche e 1:11.29 nella seconda, nuovo record della pista) con 53 centesimi di vantaggio sulla svizzera Melanie Hasler (1:12.21 e 1:11.59) mentre completa il podio l’austriaca Katrin Beierl (1:12.46 e 1:11.49) a 68. Quarta posizione per la statunitense Kaillie Humphries a 72 centesimi (1:12.28 e 1:11.71) quinta per la canadese Melissa Lotholz (1:12.27 e 1:11.78) a 78, mentre rimonta e chiude sesta la tedesca Laura Nolte a 85 (1:12.54 e 1;11.58) dopo una prima manche che l’aveva vista addirittura undicesima.

Al settimo posto la sua connazionale Lisa Buckwitz (1:12.12 e 1:12.02) a 87 centesimi, ottavo per la svizzera Debora Annen (1:12.54 e 1:11.84) a 1.11, nona la statunitense Elana Meyers Taylor (1:12.47 e 1:11.99) a 1.19, mentre completa la top10 la francese Margot Boch (1:12.43 e 1:12.07) a 1.23. Chiude 15a Simona De Silvestro (1:12.64 e 1:12.57) a 1.94, mentre è eliminata già nella prima manche, invece, la nostra Giada Andreutti che ha chiuso con il 25° ed ultimo tempo in 1:14.45.

A questo punto, ad una sola tappa dalla conclusione della stagione (Altenberg nel prossimo weekend), la classifica della Coppa del Mondo vede al comando ancora Laura Nolte con 1246 punti, ma Bree Walker si fa sotto minacciosa con 1219 (-27 punti). Terza posizione per Lisa Buckwitz con 1128, quarta per Kaillie Humphries a quota 1064, quindi quinta Melanie Hasler con 1058.