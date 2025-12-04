Brad Gilbert si espone su Joao Fonseca: l’idea del noto coach americano

Joao Fonseca ha concluso il 2025 con i primi due titoli in carriera nel massimo circuito internazionale, ovvero sulla terra rossa di Buenos Aires e sul veloce indoor di Basilea, in casa di Roger Federer. A soli 19 anni, il tennista brasiliano può mostrare una classifica da n.24 del mondo e, visti i margini di miglioramento che ha, si può ritenere che la sua ascesa possa proseguire.

Ci si chiede da mesi quale tennista potrebbe essere il terzo incomodo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Diversi tra gli addetti ai lavori hanno indicato Fonseca per il suo tennis e la propria mentalità. Alla sua età Carlitos già conquistava il suo primo titolo Slam a New York, mentre Jannik concludeva al n.37 del mondo, in una stagione fortemente condizionata dalla pandemia Covid-19.

Da ciò, si può dedurre come ogni percorso sia diverso. A essere sicuro delle qualità del sudamericano è Brad Gilbert, ex tennista americano di alto livello e noto coach negli States per aver allenato per lungo tempo Andre Agassi. Lo statunitense, nel caso specifico, ha risposto su X a un utente, in merito a un post di circa un anno fa (22 dicembre 2024) in cui ipotizzava che il tennista verdeoro avrebbe occupato nel ranking una posizioni tra i primi 25 nel 2025.

Una previsione che si è rivelata corretta. Per questo motivo, il coach statunitense ha voluto rilanciare, facendo un altro pronostico su Fonseca, sempre in termini di classifica mondiale al termine del 2026. “Ha buone possibilità che sia top-10 da qui a un anno“. A questo punto non resta che attendere se la versione da “oracolo” di Gilbert sarà tale o meno.