Boxe: Guidi Rontani in finale agli Europei U23 di Budapest, all’Italia quattro bronzi

Si è conclusa da pochi istanti la penultima giornata degli Europei Under 23 in corso di svolgimento sul ring della Bok Sports Hall di Budapest, Ungheria. Il numero di pugili si è ampiamente ristretto, oggi in programma i combattimenti di tre portacolori dell’Italia. L’egida è quella della sezione europea di World Boxing.

In particolare, l’unico a raggiungere la finale è Gabriele Guidi Rontani, che nei 75 kg non si fa troppi problemi a superare il gallese Orlando Holley-Sotomi per verdetto non unanime dei giudici (4-1); se la vedrà in finale domani con l’ungherese Levente Gemes, vittorioso sul polacco Mateusz Urban.

Per quanto riguarda Davide Fiore nei 65 kg, c’è la sconfitta contro l’ucraino Artur Kuzmenko, arrivata per verdetto stavolta unanime dei giudici (0-5). In questo caso gli arriva comunque una medaglia di bronzo.

Il conto definitivo di tali bronzi sale a 4 (includendo quelli di Martina Vassallo e Valentina Marra) in virtù della sconfitta risicatissima di Dean Nwokedi Chime contro Kevin Lebowski, un 2-3 fatto di due 29-28 e tre 28-29 a sottolineare l’estrema incertezza del combattimento che è valso la finale nei 90 kg.