Boxe, Fiore in semifinale agli Europei U23. Bronzi per Saraiello e Attrattivo, tre eliminazioni ai quarti

Cinque sconfitte e una sola vittoria per l’Italia nella quarta giornata degli Europei Under 23 di boxe, in corso di svolgimento sul ring di Budapest (Ungheria). L’unico successo porta la firma di Davide Fiore, che ha avuto la meglio sul finlandese Kataja con verdetto unanime (5-0) e si è così qualificato alle semifinali della categoria di peso fino a 75 kg. L’azzurro tornerà in scena venerdì 28 novembre per fronteggiare l’ucraino Kuzmenko, ma nel frattempo si è garantito quantomeno la medaglia di bronzo.

Medaglia di bronzo per Martina Vassallo e Valentina Marra, che sono state battute nelle rispettive semifinali per 5-0 dall’inglese Oakley e per 3-2 dalla rumena Sebe. Niente da fare per gli altri tre pugili del Bel Paese impegnati nella giornata odierna in terra magiara, con tre battute d’arresto rimediate ai quarti di finale: Chiara Saraiello (5-0 contro la polacca Marcinkowska tra le 70 kg), Salvatore Attrattivo (5-0 contro l’azero Mamedov tra i 50 kg) e Madalina Grabucea (5-0 contro l’ucraina Shkeul tra le 54 kg).

Domani la rassegna continentale di categoria osserverà un giorno di riposo e tornerà poi protagonista venerdì con la disputa delle semifinali: oltre al già citato Davide Fiore, vedremo all’opera anche Dean Nwokedi Chime (contro il tedesco Lebowski tra i 90 kg) e Gabriele Guidi Rontani (contro il gallese Holley-Sotomi tra i 75 kg).