Biathlon, tre podi per l’Italia femminile a Le Grand Bornard. Arriverà la vittoria?

Il terzo atto della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26 andrà in scena sull’arco alpino. Cambierà, però, il palcoscenico. Ci si trasferirà dalle Alpi orientali a quelle occidentali, ovverosia dal Tirolo alla Savoia. Infatti, nei prossimi giorni si gareggerà ad Annecy-Le Grand Bornand.

La località francese è faticosamente riuscita a diventare un appuntamento fisso del massimo circuito, giunto su queste nevi solo in tempi recenti. Nonostante parecchie difficoltà organizzative, talvolta generate da qualche impaccio di troppo nel gestire condizioni meteo al limite, l’impianto viene ormai inserito in calendario con relativa costanza.

L’organizzazione è tuttavia prossima a un “esame di laurea”, poiché lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è destinato a essere la location dei Giochi olimpici invernali 2030. Mancano poco più di quattro anni all’evento e bisognerà farsi trovare pronti. Il tempo per maturare appieno, quindi, sta per scadere!

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 3 – SETTORE FEMMINILE

Località: Le Grand Bornand (Francia)

Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: dicembre 2013

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2024

Grandi eventi organizzati:

Nessuno

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Giovedì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Mass Start

ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO

ECKHOFF Tiril [NOR] – 3 vittorie (SP, PU, MS 2019)

ÖBERG Elvira [SWE] – 3 vittorie (PU e MS 2021; PU 2022)

ALBO D’ORO DECENNIO CORRENTE

2021 (SP) – RØISELAND Marte [NOR]

2021 (PU) – ÖBERG Elvira [SWE]

2021 (MS) – ÖBERG Elvira [SWE]

2022 (SP) – MAGNUSSON Anna [SWE]

2022 (PU) – ÖBERG Elvira [SWE]

2022 (MS) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2024 (SP) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2024 (PU) – PREUSS Franziska [GER]

2024 (MS) – GROTIAN Selina [GER]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

5 (0-4-1) – SIMON Julia [FRA]

4 (3-0-1) – ÖBERG Elvira [SWE]

3 (2-1-0) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

3 (1-2-0) – PREUSS Franziska [GER]

2 (1-1-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

2 (0-1-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2 (0-1-1) – GESTBLOM Linn [SWE]

1 (1-0-0) – MAGNUSSON Anna [SWE]

1 (1-0-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

1 (1-0-0) – GROTIAN Selina [GER]

1 (0-1-0) – LESHCHANKA Iryna [BLR]

1 (0-1-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

1 (0-1-0) – WIERER Dorothea [ITA]

1 (0-1-0) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

1 (0-0-1) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]

1 (0-0-1) – ÖBERG Hanna [SWE]

1 (0-0-1) – REZTSOVA Kristina [RUS]

1 (0-0-1) – LAMPIC Anamarija [SLO]

1 (0-0-1) – VOIGT Vanessa [GER]

1 (0-0-1) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

10 (2-6-2) – FRANCIA

9 (3-3-3) – GERMANIA

8 (4-1-3) – SVEZIA

6 (4-1-1) – NORVEGIA

3 (1-0-2) – UCRAINA

3 (1-1-1) – SLOVACCHIA

3 (0-2-1) – ITALIA

2 (1-0-1) – SVIZZERA

2 (0-1-1) – RUSSIA

1 (1-0-0) – AUSTRIA

1 (0-1-0) – BIELORUSSIA

1 (0-1-0) – FINLANDIA

1 (0-0-1) – REP.CECA

1 (0-0-1) – SLOVENIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

Nessuna

2° posto

22 dicembre 2019 – WIERER Dorothea (MS)

17 dicembre 2022 – VITTOZZI Lisa (PU)

3° posto

16 dicembre 2017 – VITTOZZI Lisa (PU)

ITALIANI, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 17

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 7

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 12

Podi: 2

Ingressi nella top-ten: 5

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 5

Ingressi nella top-ten: 1

Miglior risultato: 9° posto (SP dicembre 2024)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 17° posto (SP dicembre 2024)

TRABUCCHI Martina

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 17° posto (MS dicembre 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Michela Carrara, Rebecca Passler e Linda Zingerle.