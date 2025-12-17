Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand. Al maschile i tempi sono maturi per il primo podio azzurro?

La terza tappa dell’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon si terrà ad Annecy-Le Grand Bornand. La località dell’Alta Savoia è diventata una sorta di “salotto buono” del massimo circuito, essendone frequentata con sempre più costanza.

L’allegoria del “salotto” non è stata usata per caso. Lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è edificato letteralmente a fianco di un centro abitato, donando alla tappa un’atmosfera unica, quasi di carattere “familiare”. La peculiarità è acuita dal fatto di gareggiarvi spesso a ridosso delle feste natalizie, oramai imminenti. Il contraltare è rappresentato da una pista piuttosto semplice, priva di grandi asperità.

Proprio questo secondo aspetto rischia di essere un handicap nel febbraio 2030, quando Le Grand Bornand ospiterà le gare dei Giochi olimpici invernali successivi a quelli oramai alle porte. Peraltro, c’è da sperare che il meteo non si diletti in qualche tiro mancino, perchè da queste parti talvolta si è gareggiato in condizioni davvero singolari, giusto per usare un eufemismo.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 3 – SETTORE MASCHILE

Località: Le Grand Bornand (Francia)

Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: dicembre 2013

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2024

Grandi eventi organizzati:

Nessuno

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BØ Johannes Thingnes [NOR] – 9 vittorie

(SP e PU 13; SP e PU 17; PU e MS 19; SP 21; SP 22; PU 24)

ALBO D’ORO DECENNIO CORRENTE

2021 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2021 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2021 (MS) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2022 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2022 (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2022 (MS) – DALE Johannes [NOR]

2024 (SP) – ULDAL Martin [NOR]

2024 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2024 (MS) – BØ Tarjei [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

4 (1-2-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

3 (1-2-0) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

3 (1-1-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]

3 (0-1-2) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

2 (0-2-0) – LATYPOV Eduard [RUS]

1 (1-0-0) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]

1 (1-0-0) – ULDAL Martin [NOR]

1 (0-1-0) – PERROT Eric [FRA]

1 (0-1-0) – RIETHMÜLLER Danilo [GER]

1 (0-0-1) – GUIGONNAT Antonin [FRA]

1 (0-0-1) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini in attività “de jure”, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

27 (13-6-8) – NORVEGIA

13 (3-6-4) – FRANCIA

5 (1-2-2) – GERMANIA

4 (0-2-2) – RUSSIA

1 (0-1-0) – REP.CECA

1 (0-0-1) – SVEZIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

Nessuna

2° posto

Nessuno

3° posto

Nessuno

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 14

Ingressi nella top-ten: 4

Miglior risultato: 7° posto (SP 2013; PU 2017)

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 7

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 9° posto (PU 2022; SP 2024)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 36° posto (SP 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Daniele Fauner e David Zingerle.