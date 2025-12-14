Biathlon, dominio francese nelle pursuit dell’IBU Cup in Val Ridanna. Romanin e Barale in top ten

Si chiude la seconda tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, andata in scena in Val Ridanna: continua il dominio francese anche nelle pursuit. Tra gli uomini si impone Antonin Guigonnat, con gli azzurri Nicola Romanin nono e Marco Barale decimo, mentre tra le donne vince Paula Botet, con Linda Zingerle 18ma.

Nella 12.5 km pursuit maschile si registra la tripletta francese con Antonin Guigonnat primo, senza errori, in 31’25″0, davanti ai connazionali Valentin Lejeune, secondo con 2 errori ed un distacco di 23″, e Damien Levet, con 3 bersagli mancati e 31″8 di ritardo.

In casa Italia centrano la top ten Nicola Romanin, con 20/20 al tiro, nono a 1’37″3, e Marco Barale, con 2 errori al poligono, decimo a 1’46″6. Davide Compagnoni, con 3 bersagli mancati, termina 13° a 2’03″5, mentre Daniele Cappellari, con 18/20 al tiro, è 23° a 2’42″7, infine Cesare Lozza, con 2 errori al tiro, è 42° a 3’51″3.

Nella 10 km pursuit femminile arriva il poker transalpino con Paula Botet vittoriosa in 28’47″7, con due errori al tiro, precedendo di 51″3 Celia Henaf, seconda con 3 bersagli mancati, di 1’08″ Voldiya Galmace Paulin, terza con 5 errori al poligono, e Fany Bertrand, quarta con 18/20 al tiro.

Tra le azzurre la migliore è Linda Zingerle, 18ma a 2’56″9 con 4 errori, mentre Martina Trabucchi è 28ma con 4 bersagli mancati. Seguono Ilaria Scattolo, 30ma con 16/20 al tiro, ed Astrid Plosch, 31ma con due errori al tiro. Vanno a punti, infine, anche Birgit Schoelzhorn, 39ma con 3 bersagli mancati, e Beatrice Trabucchi, 40ma con 3 errori.