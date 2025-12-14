BiathlonSport Invernali
Biathlon, la Norvegia vince la staffetta maschile. Italia a ridosso della top 5 ad Hochfilzen
L’Italia si classifica sesta nella staffetta 4×7.5 km maschile valida per la Coppa del Mondo biathlon 2025-2026 andata in scena ad Hochfilzen, in Austria: vince la Norvegia, che precede Francia e Svezia. Gli azzurri, in lotta per il podio per metà gara, pagano a caro prezzo un giro di penalità nella terza frazione.
La vittoria va alla Norvegia di Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, autori anche di una gran prestazione al tiro, con tre sole ricariche utilizzate, in 1:11’54″8, davanti alla Francia di Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot, con 8 colpi ricaricati, a 43″1.
Gradino più basso del podio per la Svezia di Jesper Nelin, Malte Stefansson, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, terza con nove ricariche a 1’05″7. Quarta posizione per gli Stati Uniti, con 7 colpi ricaricati, a 1’14″5, quinta piazza per la Germania, nonostante un giro di penalità, a 1’20″0.
Un giro di penalità, ed otto ricariche utilizzate, invece, per l’Italia di Elia Zeni, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, che si piazza al sesto posto con un ritardo di 2’57″4. Settima l’Ucraina a 3’09″6, ottava l’Estonia a 3’12″7, nona la Cechia a 3’12″8, decima la Slovenia a 3’25″0.
