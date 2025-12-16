Basket, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Mancano due anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma nei fatti il percorso di qualificazione ai Giochi è già iniziato per quanto riguarda il basket. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato il percorso di ammissione, che ricalca quanto già vociferato nell’ambiente e che era stato sommariamente indicato dalla FIBA. Alla rassegna a cinque cerchi parteciperanno dodici Nazionali per genere e gli USA sono già ammessi in quanto Paese ospitante, anche se occorre fare una specifica: il FIBA Centrale Board deciderà nel 2027 se sarà effettivamente garantito il posto agli States o se dovranno guadagnarselo sul campo.

I primi sette tagliandi per l’evento più importante del quadriennio verranno assegnati ai Mondiali maschili 2027 e nello specifico: alle due migliori europee classificate, alle due migliori dell’area americana (Nord e Sud insieme) e alle migliori piazzate di Africa, Asia e Oceania. Questo è il motivo per cui il percorso verso Los Angeles 2028 è già incominciato, visto che qualche settimana fa si sono disputate le prime partite di qualificazione ai Mondiali.

Gli ultimi quattro pass verranno messi in palio attraverso i cosiddetti tornei preolimpici, che si disputeranno nel 2028. Ma come funzioneranno questi eventi? Saranno ammesse complessivamente 24 squadre: una africana, una americana, una asiatica/oceanica e altre sedici formazioni in base alla classifica dei Mondiali 2027; due europee, una asiatica, una americana, una africana provenienti dalle pre-qualificazioni (a queste vi partecipano sei africane, sei americane, sei asiatiche/oceaniche, sedici europee non ammesse ai Mondiali, per un totale di 34 squadre suddivise in base geografica con un torneo in Europa, uno in America, uno in Asia/Oceania e uno in Africa).

I tornei pre-olimpici saranno quattro, ciascuno con sei squadre: le vincitrici si qualificheranno alle Olimpiadi. Quanto appena spiegato vale per il settore maschile, mentre tra le donne il meccanismo sarà differente: il discorso sugli USA è il medesimo e poi saranno ammesse le Campionesse del Mondo 2026, a cui si aggiungeranno dieci compagini provenienti dai tornei di qualificazione.

Come si partecipa ai preolimpici femminili? Le otto squadre partecipanti ai tornei di qualificazione ai Mondiali 2026 e non ammesse alla rassegna iridata, prenderanno parte a un torneo dedicato e le due migliori accederanno ai preolimpici. Per gli altri posti: le migliori sei classificate degli Europei, le prime quattro dei campionati asiatici e dei campionati americani, le finaliste del continentale africano.

Se dai pre-preolimpici emergeranno, ad esempio, un’europea e un’americana allora accederanno a questi tornei le prime cinque degli Europei e le prime tre dell’evento americano. Verranno organizzati quattro tornei da quattro squadre ciascuno, a cui parteciperanno anche gli USA e le Campionesse del Mondo 2026: le prime tre classificate di ogni girone accederanno alle Olimpiadi, ma nei gruppi in cui saranno presenti gli USA o le Campionesse del Mondo passeranno soltanto le migliori due.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028 NEL BASKET

MASCHILE

PAESE OSPITANTE: USA (l’effettiva conferma del pass automatico verrà comunicata nel 2027).

PRIMO PASSAGGIO: Mondiali 2027. Sette pass assegnati con questa modalità: alle due migliori europee classificate, alle due migliori dell’area americana (Nord e Sud insieme) e alle migliori piazzate di Africa, Asia e Oceania.

SECONDO PASSAGGIO: Tornei preolimpici 2028. Quattro tornei da sei squadre ciascuno, le vincitrici si qualificheranno.

FEMMINILE

PAESE OSPITANTE: USA (l’effettiva conferma del pass automatico verrà comunicata nel 2027).

PRIMO PASSAGGIO: Mondiali 2026. La vincitrice si qualificherà alle Olimpiadi.

SECONDO PASSAGGIO: Tornei preolimpici 2028. Quattro tornei da quattro squadre ciascuno: le prime tre classificate di ogni girone accederanno alle Olimpiadi, ma nei gruppi in cui saranno presenti gli USA o le Campionesse del Mondo passeranno soltanto le migliori due.