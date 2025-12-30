Basket femminile, le migliori italiane della 13esima giornata di Serie A1. Attura trascina la Geas, non basta a Battipaglia un’ottima Potolicchio

Si è ieri conclusa la tredicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Le cinque partite previste hanno modificato la classifica e con la vittoria di domenica, Schio ha nuovamente allungato in vetta. Andiamo ad analizzare le migliori prestazioni delle giocatrici italiane durante questo turno di campionato.

Nella vittoria esterna di Derthona su Sassari spiccano i 12 punti di un’ispirata Francesca Melchiori, assistita brillantemente da Anastasia Conte e Caterina Dotto con undici punti ciascuna. Per le isolane non bastano gli 11 punti di Deborah Carangelo. Nel successo di Broni su Battipaglia è stata Raffaella Potolicchio a far segnare la migliore prestazione, chiudendo con 18 punti.

Tra le giocatrici di casa, la migliore è stata invece Alice Milani con 11 punti, seguita da Martina Crippa con 8 e Angelica Castellani con 5 punti. Grandissima protagonista della vittoria della Geas su Roseto è stata Beatrice Attura che ha messo a referto ben 21 punti. Nel successo di Campobasso su Venezia, le protagoniste in casa molisana sono state Sara Madera e Maria Miccoli con 18 punti equamente suddivisi. Insufficienti invece gli 8 punti di Lorena Cubaj e di Mariella Santucci.

Nella vittoria di Schio che ha chiuso la giornata, da sottolineare i 13 punti di Cecilia Zandalasini ed i 10 punti di Olbis Andre.