Basket, sul “Caso Trapani” interviene la FIP: “Comportamento che lede l’immagine dell’intero movimento”

Altro capitolo della vicenda Trapani, per il basket italiano. Dopo la penalizzazione ed una situazione quanto mai complicata, aggravatasi ieri dopo le parole del ds dei siciliani Valeriano d’Orta, dove sostanzialmente diceva che gli “Sharks” stessero valutando l’ipotesi di non presentarsi al prossimo match contro la Virtus Bologna, oggi è arrivata la replica della FIP in seguito ad un Consiglio Federale straordinario.

Questo il testo integrale del comunicato FIP: “Il Consiglio federale, riunitosi in data odierna in via straordinaria, in merito alla posizione della società Trapani Shark, nel condividere la fermezza con la quale la Federazione ha sinora gestito la vicenda, finalizzata ad esigere il rispetto di tutte le regole di partecipazione al massimo campionato, escludendo qualsiasi retorica di “volontà persecutoria”, ha altresì convenuto all’unanimità che il comportamento assunto dalla Società stia gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento, e ha conferito al Presidente federale ampio mandato per individuare e porre in essere ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia”.

“Il Consiglio federale – prosegue il documento – ha inoltre invitato la Lega Basket Serie A, ad assumere ogni decisione di carattere endoassociativo atta ad evitare che la credibilità del massimo campionato venga ulteriormente posta in seria e grave crisi”.

La partita fra la Virtus Bologna e i Trapani Sharks è in programma domenica prossima, 4 gennaio, alle ore 20.00: vedremo quindi quali saranno gli scenari che si svilupperanno nei prossimi giorni. La compagine siciliana è al momento al 6° posto in campionato con 15 punti, frutto di 10 vittorie e 5 punti di penalizzazione comminati durante la stagione in corso.