Basket femminile: anticipo col sorriso per Schio, che passa agilmente a Roseto

Vittoria larga doveva essere e vittoria larga è per il Famila Schio nell’anticipo della prima giornata di ritorno della Serie A1 2025-2026. In quello che è un vero e proprio prodromo del quarto di finale di Coppa Italia che vedremo a Tortona il 3 gennaio, la squadra di Victor Lapena non ha problemi al PalaMaggetti: 62-91 sulla People Strategy Roseto. Per le Panthers Anne Ustby viaggia a quota 21, ma è chiaro che non può bastare di fronte all’arsenale offensivo scledense. E nemmeno di fronte a una Jessica Shepard da 26 punti, 17 rimbalzi e, tutte le voci comprese, 33 di valutazione.

Nei fatti, la teoria direbbe che il match finisce nel primo quarto. Questo anche in virtù dell’11-29 messo a segno dal Famila, che si lascia trascinare in maniera importante sul vento del trio Verona-Keys-Shepard, le tre grandi protagoniste dei 10′ iniziali. E c’è anche un po’ di Zanardi, molto positiva soprattutto nella fase che porta al primo mini-intervallo.

Roseto, però, decide di non perdersi d’animo e il secondo periodo lo gioca decisamente bene, riuscendo a utilizzare con profitto l’asse Ustby-Brcaninovic per riavvicinarsi prima nelle vicinanze della singola cifra di svantaggio e poi, a 4’21” dall’intervallo, per raggiungerla effettivamente (27-36). Si arriva fin sul 34-38 con Ustby davvero scatenata, Caloro accorcia ancora dalla lunetta per il 36-39, poi arrivano Sottana, Laksa e Andrè, parziale di 0-9 e 36-48 all’intervallo.

Registrata di nuovo la difesa negli spogliatoi, Schio stavolta decide di concedere il minimo indispensabile, cioè pochissimo. Appena sei i punti lasciati alle Panthers nel corso dei terzi 10′, mentre in attacco Shepard spadroneggia facendo ciò che vuole (anche a rimbalzo) e Andrè la segue convintamente. Il risultato è che stavolta il gap, diventato di nuovo ampio, non viene più rimarginato e gli ultimi 10′ servono a stabilire più che altro il punteggio finale.

PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO-FAMILA WUBER SCHIO 62-91

ROSETO – Marzulli ne, Puisis* 6, Lucantoni, Moroni*, Caloro* 9, Espedale 2, Brcaninovic 10, Bura* 10, Coser 4, Ustby* 21. All. Righi

SCHIO – Sottana 2, Zanardi 7, Verona* 8, Conde* 2, Panzera 6, Andrè 11, Zandalasini* 11, Keys* 7, Shepard* 26, Laksa 13. All. Lapena