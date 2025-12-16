Basket, EuroCup: Trento batte il Buducnost di misura dopo un overtime

Si è appena conclusa alla BTS Arena di Trento la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup e in campo è scesa la Dolomiti Energia Trentino contro il Buducnost Voli Podgorica, in una partita fondamentale nella corsa playoff. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato a Trento, dove gli ospiti trovano il primo canestro, ma poi è Trento a trovare un primo parziale per il 7-2. Padroni di casa che restano avanti a lungo nel primo quarto, ma non scappano via e un contro parziale della squadra di Podgorica vale il 12-13. Ancora un botta e risposta e il primo quarto si chiude sul 16-17.

Allunga sul +5 il Buducnost a inizio secondo quarto, ma Aldridge e Niang con due triple ribaltano nuovamente la situazione. Ancora da oltre l’arco è Bayehe a firmare il +6 trentino, ma ancora una volta gli ospiti richiudono il gap. Ancora Devante Jones da oltre l’arco poi una giocata da tre punti di Steward rilanciano Trento e l’elastico continua fino alla sirena, con Trento che va al riposo sul 42-36.

Non cambia la musica nei primi minuti della ripresa, con il Buducnost che ricuce e Trento che riallunga. Un parziale di 0-6 per i montenegrini vale il sorpasso poco prima di metà quarto, risponde Trento con Hassan, ma giocano meglio gli ospiti e i punti di Bouteille e Kovliar mandano la squadra di Podgorica all’ultimo stop avanti 54-57.

Una tripla di Niang vale l’ennesimo controsorpasso del match e Trento allunga nuovamente sul +6 a inizio ultimo quarto. Non riesce a scappare via la squadra di Massimo Cancellieri, anche se ora gestisce un buon vantaggio. Nuova fiammata montenegrina e match di nuovo in totale equilibrio quando mancano meno di 2’ dalla fine. Pareggio Buducnost a 1’ dalla fine, Niang dalla lunetta riporta avanti Trento di un punto, poi Steward firma il +3 a 30”. Tripla di Ferrell e nuovo pareggio, Aldridge sbaglia la tripla della vittoria e si va ai supplementari sull’80-80.

Nell’overtime i primi punti sono del Buducnost, poi solito botta e risposta, con gli ospiti che mantengono un punto di vantaggio, poi continui pareggi ed equilibrio che sembra non potersi spezzare. Tre liberi di Devante Jones valgono il +3 a 1’12”, risposta da oltre l’arco della squadra di Podgorica, ma a 1” dalla fine l’1/2 di Steward dalla lunetta rimanda avanti Trento che si impone 91-90.