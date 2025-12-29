Azzurra n.9 è online! Il pagellone dello sport italiano 2025, Federico Pellegrino, Stefania Belmondo e Paoletta Magoni!

Cari amici di OA Sport,

è online il n.9 di Azzurra, la Rivista di OA Sport. Si tratta di un prodotto editoriale aggiuntivo fruibile gratuitamente da tutti gli utenti. Basta cliccare a questo link e sfogliare la rivista: https://www.oasport.it/rivista-azzurra/

Troverete un numero di gennaio veramente corposo. All’interno tanto sci di fondo con le interviste al portabandiera olimpico Federico Pellegrino e Stefania Belmondo, nonché la rubrica ‘C’era una volta in Italia‘ dedicata ai leggendari eroi della 4×10 di Lillehammer 1994. A proposito di miti senza tempo, potrete leggere anche un’intervista a Paoletta Magoni, che ha espresso un parere non banale sul caso Lara Colturi.

Come anticipato, su Azzurra è stato inserito anche il pagellone 2025 sport per sport dell’Italia, che in passato veniva pubblicato su OA Sport il 24 di dicembre. Un editoriale analizzerà inoltre l’intera annata sportiva tricolore, con un voto complessivo davvero molto alto.

Non mancheranno le riviste “Domande e risposte” e “Saranno Campioni“, così come la presentazione degli eventi per il mese di gennaio 2026. Vi anticipiamo già che il prossimo numero, in uscita ad inizio febbraio, sarà quasi interamente dedicato alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Buon divertimento e buona lettura dunque con il n.9 di Azzurra, la Rivista di OA Sport!