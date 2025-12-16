Atletica | Fausto Desalu: dal sogno olimpico al futuro nei 200m. “Sotto i 20” è possibile”
Una chiacchierata a tutto campo con Fausto Desalu, uno dei velocisti più importanti della storia italiana: oro olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020, secondo italiano più veloce di sempre nei 200 metri con il suo straordinario 20″08 del 2024, e protagonista nel 2025 con tempi di livello internazionale tra i 100 e i 200 metri.
In questa intervista Desalu racconta:
come è cambiata la sua vita dopo l’oro olimpico
cosa significa oggi correre i 200 m a livello mondiale
la stagione 2025 tra grandi risultati e il Mondiale di Tokyo
il lavoro mentale che serve per restare ai vertici
gli obiettivi futuri: sotto i 20”, LA 2028 e il sogno di un’altra medaglia
il suo percorso universitario in psicologia
il ruolo di tedoforo per Milano-Cortina 2026
Un viaggio dentro la velocità, la mente e i sogni di un atleta che non ha mai smesso di reinventarsi.
