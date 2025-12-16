Seguici su
Pubblicato

5 minuti fa

il

Una chiacchierata a tutto campo con Fausto Desalu, uno dei velocisti più importanti della storia italiana: oro olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020, secondo italiano più veloce di sempre nei 200 metri con il suo straordinario 20″08 del 2024, e protagonista nel 2025 con tempi di livello internazionale tra i 100 e i 200 metri.

In questa intervista Desalu racconta:

come è cambiata la sua vita dopo l’oro olimpico

cosa significa oggi correre i 200 m a livello mondiale

la stagione 2025 tra grandi risultati e il Mondiale di Tokyo

il lavoro mentale che serve per restare ai vertici

gli obiettivi futuri: sotto i 20”, LA 2028 e il sogno di un’altra medaglia

il suo percorso universitario in psicologia

il ruolo di tedoforo per Milano-Cortina 2026

Un viaggio dentro la velocità, la mente e i sogni di un atleta che non ha mai smesso di reinventarsi.

Conduce Alice Liverani ️

