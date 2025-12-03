Atalanta e Inter sbrigano la pratica Coppa Italia, il Napoli la spunta dopo un’infinita serie ai rigori

Atalanta, Napoli e Inter si sono qualificate agli ottavi di finale della Coppa Italia. La Dea ha sconfitto il Genoa per 4-0 di fronte al proprio pubblico: Dijmsiti ha sbloccato il punteggio al 19′, poi Fini è stato espulso al 36′ e gli orobici hanno potuto giocare in superiorità numerica per un’ora, dilagando con le reti di De Roon (54′), Passalic (82′) e Ahanor (91′). I neroazzurri se la dovranno ora vedere con la Juventus, che ieri sera aveva regolato l’Udinese.

Il Napoli ha avuto la meglio sul Cagliari dopo un’infinita serie ai rigori: Lucca ha aperto le marcature al 28′ allo Stadio Maradona, Esposito ha pareggiato al 67′ e poi dal dischetto sono serviti dieci rigori per parte, con il sigillo decisivo di Buongiorno dopo l’errore di Luvumbo. I partenopei attendono di conoscere l’identità della prossima avversaria: sarà la vincente di Fiorentina-Como, in programma a fine gennaio.

L’Inter ha travolto il Venezia per 5-1 allo Stadio San Siro di Milano. Il confronto si è deciso nel primo tempo: Diouf ha segnato al 18′, Esposito ha raddoppiato un paio di minuti più tardi e Thuram ha calato il tris al 20′. Al 51′ Thuram ha firmato la propria doppietta personale, Sagrado ha trovato il gol della bandiera al 66′ e poi Bonny ha chiuso i conti al 75′. I nerazzurri incroceranno la vincente di Roma-Torino nel quarto di finale, sempre in partita secca.