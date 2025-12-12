Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: c’è Federica Brignone, 2 olimpionici

Per la prima volta nella storia l’Italia avrà ben quattro portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura alle Olimpiadi. I Giochi di Milano Cortina 2026 verranno inaugurati con un doppio evento tra lo Stadio San Siro del capoluogo lombardo e la Piazza nelle Perla delle Dolomiti, in ogni cerimonia saranno presenti due alfieri (un uomo e una donna).

L’annuncio è arrivato alle ore 12.12 di venerdì 12 dicembre da parte di Luciano Buonfiglio, il Presidente del Coni a cui spetta l’onore e l’onore della scelta. Nel specifico sono stati selezionati Federico Pellegrino e Arianna Fontana a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina d’Ampezzo. Il numero 1 dello sport tricolore ha spiegato: “Il 12 è il numero di completezza, ciclicità e armonia che mi sta molto a cuore“.

Motivate anche le ragioni di questa decisione: “Abbiamo deciso per una donna e un uomo a Milano e a Cortina, per uno degli sport invernali e uno degli sport del ghiaccio, per mantenere equilibrio di genere e tra gli 11 sport invernali e i sei del ghiaccio. Poi ci siamo ispirati a storia e tradizioni per trovare combinazioni inedite. Ci sono undici prime volte nella nostra scelta“.

Luciano Buonfiglio ha poi proseguito con altre statistiche: “È la prima volta di una coppia ai Giochi Invernali per l’Italia. Mai nessun Paese aveva avuto quattro portabandiera, mai un atleta delle Fiamme Oro era stato portabandiera ai Giochi Invernali. È la prima volta per un valdostano e la prima per un atleta nato a Cortina e la prima per un atleta donna nata nella sede dei Giochi. Altre curiosità? È la prima volta che un membro del Consiglio Nazionale del Coni porta la bandiera. Prima volta a portare la bandiera per un atleta del curling, prima volta che un’atleta porta la bandiera per la seconda volta“.

Arianna Fontana avrà l’onore di replicarsi nel ruolo, visto che lo ricoprì a PyeongChang 2018. L’italiana più medagliata di sempre ai Giochi andrà a caccia di nuova gloria nello short track, dopo aver trionfato sui 500 metri nelle ultime due edizioni della rassegna a cinque cerchi. Federica Brignone sta recuperando dal brutto infortunio e sarà della partita per inseguire la magia dopo i due allori di Pechino 2022 (argento in gigante e bronzo in combinata) e il bronzo messo al collo in Corea del Sud (bronzo in gigante). Federico Pellegrino è una garanzia nello sci di fondo (due argenti nella sprint nelle ultime due edizioni), mentre Amos Mosaner è il Campione Olimpico di curling doppio misto (trionfò tre anni fa in coppia con Stefania Constantini).

Spicca l’esclusione di Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di discesa a PyeongChang 2018 e faro della velocità tricolore. Buonfiglio ha spiegato: “Non l’ho chiamata per scelta, non puoi chiamare qualcuno per dirle che non farà la portabandiera. Ho scelto in base al momento che stiamo vivendo e soprattutto in base al criterio di dover rispettare tutte le discipline presenti. Mi farebbe davvero piacere se Sofia venisse scelta per poter portare la bandiera per l’alzabandiera, decisione che non spetta a me. Mi è pesato dover escludere qualcuno“.