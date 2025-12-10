Anna Trocker sfiora la vittoria nel gigante Nor-Am di Copper Mountain! Piccolo passo indietro per Giada D’Antonio

Giada D’Antonio ha sfiorato la top-10 nel secondo gigante di Copper Mountain, prova valida per la Nor-Am Cup (l’equivalente della Coppa Europa in Nord America, un circuito minore al di sotto della Coppa del Mondo). La promettente sciatrice italiana ha chiuso al tredicesimo posto con il tempo complessivo di 2:09.78, riuscendo a recuperare quattro posizioni nella seconda manche sulle nevi statunitensi. Piccolo passo indietro in termini di risultato rispetto all’undicesima piazza conseguita ieri sempre tra le porte larghe in Colorado, quando era scesa con il pettorale numero 70 (oggi ha avuto in dote il numero 22).

La 16enne campana continua a fare esperienza a importanti livelli e prosegue nel suo cammino di crescita, che dovrebbe portarla a un vicino debutto in Coppa Europa con uno sguardo sul una possibile apparizione nel circuito maggiore. L’azzurra ha accusato un ritardo di 2.38 secondi dall’austriaca Franziska Gritsch, che ha rimontato tre piazze nella seconda metà di gara e si è imposta con il crono complessivo di 2:07.40. Da annotare il sesto crono parziale da parte della nostra portacolori.

L’Italia festeggia la brillantissima seconda posizione conquistata da Anna Trocker, che è risalita di tre piazze nella seconda manche e ha chiuso in piazza d’onore con un ritardo di 17 centesimi dalla vincitrice. La classe 2008, già quinta in gara-1 sul pendio americano, ha firmato il miglior tempo di manche (1:02.19) e ha raccolto uno dei migliori risultati della carriera: nella passata stagione vinse lo slalom FIS di Folgaria, località in cui fu seconda in un’altra prova tra i pali stretti e in gigante.

La canadese Arianne Forget (terza a 0.20) ha completato il podio, precedendo la padrona di casa Mary Bocock (quarta a 0.35, ha perso tre posizioni). Il lungo programma di gare a Copper Mountain si completerà giovedì 11 dicembre con uno slalom (il programma originario ne prevedeva addirittura due, ma il secondo è stato cancellato in data odierna): Trocker e D’Antonio, che a novembre vinse due slalom FIS in questa specialità, si ripresenteranno al cancelletto di partenza per inseguire un altro risultato di rilievo.