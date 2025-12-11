Anna Trocker è la quarta italiana a vincere nel circuito Nor-Am: due diventarono fuoriclasse

Vincere una gara di Nor-Am Cup per un’atleta europea non è banale: la neve in Nord America è diversa rispetto a quella del Vecchio Continente e la si conosce meno, le piste sono poche studiate per ovvi motivi, la trasferta oltreoceano può lasciare delle scorie, la concorrenza è discreta e gareggiare lontano da casa non è mai semplice. Ottenere certi riscontri in quello che può essere considerato come un equivalente della Coppa Europa (uno dei circuiti al di sotto della Coppa del Mondo di sci alpino) può rappresentare un buon trampolino di lancio e può risultare indicativo sulle doti tecniche di una sciatrice.

Anna Trocker ha vinto lo slalom di Copper Mountain, dopo essersi già distinta in gigante nella località del Colorado (un quinto e un secondo posto): scesa con il pettorale numero 32, ha chiuso la prima manche al terzo posto e nella seconda, siglando il miglior tempo, ha scalato un paio di gradini e si è regalata uno spettacolare successo pari merito con la canadese Sarah Bennett. Quando compiuto negli ultimi tre giorni dall’altra parte dell’Oceano Atlantico dovrebbe permettere alla giovane altoatesina, che spegnerà diciassette candeline il prossimo 23 dicembre, di esordire in Coppa Europa nel weekend del 19-20 dicembre in Valle Aurina.

Prima di lei soltanto tre italiane erano riuscite a vincere nel circuito Nor-Am: Karen Putzer e Federica Brignone in gigante, Silke Bachmann in slalom. Due di loro sono diventate (o erano già) delle autentiche fuoriclasse, l’auspicio è che anche Anna Trocker possa emulare le loro gesta e regalarsi un grande futuro.

Federica Brignone ci riuscì il 19 dicembre 2021 in gigante a Copper Mountain: la fuoriclasse bergamasca aveva già vinto una Coppa del Mondo generale ed era già ai massimi livelli, quella gara le servì per scaldare i motori in avvio di una nuova stagione. Karen Putzer fece festa il 22 novembre 1999 a Breckenridge e neanche un mese dopo (19 dicembre) si regalò il primo successo in Coppa del Mondo (superG di St. Moritz). Silke Bachmann esultò il 1° dicembre 2004 a Winter Park, dopo che aveva già ottenuto i suoi migliori risultati in Coppa del Mondo (su tutti il terzo posto nel gigante di Serre Chevalier nel 1999).