America’s Cup 2027, cinque iscritte sicure. Ma altre potrebbero aggiungersi

Oltre al Defender e al Challenger of Record, si sono aggiunte ufficiosamente altre tre squadre alla flotta che prenderà parte nel 2027 alla 38ma edizione della Coppa America. A Napoli vedremo in azione infatti i campioni in carica di Emirates Team New Zealand e almeno quattro sfidanti: Athena Racing, Luna Rossa, Alinghi e K-Challenge.

Ieri è stata annunciata la nascita di un’alleanza storica per il futuro dell’America’s Cup, con i cinque team fondatori che parteciperanno dunque con ogni probabilità alla prossima campagna in Italia. L’America’s Cup Partnership arriva pochi mesi dopo l’accordo sul Protocollo tra il Defender New Zealand ed il Challenger of Record Athena Racing che ha definito le regole di ingaggio per la 38ma edizione della Coppa America.

I cinque fondatori presenteranno insieme ulteriori dettagli sulla Partnership il 21 gennaio 2026 a Napoli, ed in quell’occasione verranno finalmente svelate le date ufficiali dell’America’s Cup Match che metterà in palio la Vecchia Brocca. Il periodo di iscrizione per la prossima Coppa rimane aperto fino al 31 gennaio 2026, consentendo potenzialmente a nuove compagini di unirsi al gruppo delle partecipanti.

Vedremo se la vela statunitense verrà rappresentata da un nuovo team dopo l’addio di American Magic o se, per la prima volta in oltre 175 anni di storia, non schiererà neanche un’imbarcazione al via dell’America’s Cup.