A che ora Trento-Lubiana oggi, Champions League volley 2026: programma, tv, streaming

Oggi giovedì 11 dicembre (ore 20.30) si gioca Trento-Lubiana, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2025-2026 di volley maschile. I Campioni d’Italia faranno il proprio esordio stagionale nella massima competizione europea, dove puntano ad arrivare alle battute conclusive e sognano di tornare ad alzare al cielo il prestigioso trofeo. L’esordio dei dolomitici andrà preso con le pinze, visto che dall’altra parte della rete ci sarà l’insidiosa compagine slovena.

Trento scenderà in campo di fronte al proprio pubblico, desiderosa di iniziare al meglio la propria avventura continentale e di portare a casa un successo prezioso nel gruppo A, in cui figurano anche i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara e i francesi del Tours VB. A trascinare l’Itas, salvo turnover, saranno l’opposto Theo Faure e lo schiacciatore Alessandro Michieletto, sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Tra i rivali bisognerà prestare attenzione all’attaccante Tine Urnaut, l’opposto Stern e il centrale Pajenk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Lubiana, match valido per la prima giornata della Champions League 2025-2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-LUBIANA VOLLEY OGGI

Giovedì 11 dicembre

Ore 20.30 Itas Trentino vs ACH Volley Lubiana – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA TRENTO-LUBIANA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.